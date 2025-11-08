Ultimamente Monica Guerritore è stata male e ha scoperto di avere una cisti ovarica. Non l’ha detto a nessuno per poter continuare a recitare

Sarà ballerina per una notte a Ballando con le stelle la grande attrice Monica Guerritore, una delle protagonisti più luminose del cinema, che è stata in grado di far parlare di sé con un prodotto audiovisivo e non per un’intervista dove ripercorreva la sua carriera, come molto spesso fanno le sue colleghe più corteggiate dai giornali e dalla televisione.

Ultimamente ha interpretato l’immensa Anna Magnani in un film presentato alla Festa del Cinema di Roma e come lei ha nascosto la sua malattia per proteggere le persone con cui lavorava e anche i suoi cari dalla smania del mondo del gossip di sapere ogni cosa di un determinato personaggio. E proprio l’anno scorso mentre era in scena con uno spettacolo ha avuto la diagnosi di una cisti ovarica per cui si è dovuta operare.

Monica Guerritore dopo l’operazione: “Ho continuato a recitare senza dirlo a nessuno”

Dopo la diagnosi l’attrice Monica Guerritore ha continuato a lavorare con il busto “senza dirlo a nessuno”. E lo ha fatto per evitare che le persone che lavoravano con lei e attorno a lei non andassero a casa. Questo perché lei ama recitare, ama il mondo del cinema, e non voleva che le sue condizioni di salute andassero a discapito dell’opera che stava realizzando insieme a tanti altri professionisti.

L’attrice non è nuova alle malattia perché purtroppo nel 2006 ha scoperto di avere un cancro al seno durante una visita ginecologica mentre era impegnata tra il lavoro e la sua vita sentimentale. Ebbe la fortuna di essere operata dal dottor Umberto Veronesi all’Istituto Europeo di Oncologia. La biopsia rilevò che non era aggressivo come tumore.

