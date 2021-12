Monica Guerritore/ Il legame con Roberto Zaccaria e la lotta contro la violenza sulle donne

La seconda puntata di Uà – Uomo di varie età è alle porte, con tanti ospiti d’eccezione pronti a regalare uno spettacolo unico. Tra i nomi noti che parteciperanno alla serata c’è anche quello di Monica Guerritore. Indubbiamente una delle attrici e registe teatrali più brillanti del panorama italiano, spesso presente nei vari programmi come opinionista televisiva e che vanta diverse pubblicazioni letterarie. Monica Guerritore sta vivendo un periodo particolarmente impegnato dal punto di vista professionale, alle prese soprattutto con alcune rappresentazioni importanti.

L’attrice si sta infatti esibendo presso Il Grande Teatro, rinomato progetto organizzato annualmente dal comune di Verona con la consueta collaborazione del teatro Stabile. Sarà proprio l’attrice a chiudere la stagione dell’anno Dantesco, con lo spettacolo “Dall’inferno all’infinito” che racconterà le voci di grandi scrittori e teatranti della storia nazionale e internazionale. Da Pasolini a Flaubert, passando per Elsa Morante e Dante Alighieri, con il suo contributo sarà sicuramente un successo indiscutibile. Curiosità, mentre andrà in onda la seconda puntata di Uà, Monica Guerritore sarà presente al teatro comunale di Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia, proprio con lo spettacolo su Dante, di conseguenza, sarà “sdoppiata” fra il piccolo schermo e il teatro.

MONICA GUERRITORE E IL SUO IMPEGNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Dopo la pausa natalizia Monica Guerritore si tufferà sicuramente in nuovi progetti artistici degni di essere menzionati, e non vediamo l’ora di scoprirli. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’artista è da ormai più di venti anni legata a Roberto Zaccaria; nome noto soprattutto in Rai visto il ruolo da lui stesso ricoperto di presidente. Inoltre, è anche un ex parlamentare del partito democratico oltre che professore di diritto costituzionale.

I due si sono sposati nel 2010 e ancora oggi coltivano il loro amore senza esporsi particolarmente dal punto di vista mediatico. Da sempre a fianco alle donne nelle lotte per i diritti, lo scorso 26 novembre Monica Guerritore è stata invitata da Maria Cecilia Guerra, ex viceministra al Lavoro con delega alle Pari Opportunità e attualmente sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra, per la “Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne” che si è tenuta il 26 novembre al Mef.

