Monica Guerritore, l’appello disperato/ “Riapriamo i teatri, siamo fermi da troppo tempo”

Monica Guerritore torna in tv ospite di Verissimo, il programma condotto con grande successo da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice e regista in questi giorni ha fatto sentire forte e chiara la sua voce con una petizione lanciata sui social con l’obiettivo di raccogliere più firme possibile per la riapertura dei teatri. “Riapriamo i teatri!” è l’accorato appello fatto dall’attrice romana che in queste settimane su Sky interpreta la madre di Francesco Totti nella serie “Speravo de morì prima”. “Non sappiamo quando riapriranno i teatri, ma sappiamo che dobbiamo lavorare da ora sul come riaprirà la “fabbrica di materia umana” che è il Teatro” – scrive l’attrice e regista che parlando di teatro aggiunge “è azione, non un luogo, ma a questa azione che si fa strumento di riflessione servono i luoghi”. Per la Guerritore è arrivato il momento di pensare anche al teatro e al cinema chiusi oramai da più di un anno a causa dell’emergenza sanitaria e per la pandemia da Coronavirus.

“Sarebbe disdicevole, in fondo è Cultura” – scrive a grandi lettere l’attrice e regista che prosegue dicendo – “dobbiamo pensare a un nuovo Eti (Ente teatrale italiano), creato in collaborazione con soggetti strategici (ministeri, enti locali, Fai, Anci), dando corpo così all’appello del Presidente Mattarella quando parla della “Città Italia”. Le produzioni potranno contare su una rete distributiva che, sulla quantità, recuperi la spesa iniziale e generi giornate lavorative, certezza di impegno per attori, tecnici e trasportatori e margine di guadagno. Al contempo, salvaguardando la lingua italiana, aiutando la gestione dei teatri storici destinati altrimenti a chiusura. Chiediamo che questa rete sia considerata una terza vera infrastruttura sociale, al pari di scuola e sanità”.

Monica Guerritore: “Teatro respiro dell’Uomo”

L’appello di Monica Guerritore è quello di una donna che ama follemente il teatro e la recitazione. Per l’attrice è fondamentale puntare l’attenzione proprio sul teatro che deve “ritornare al centro della narrazione audiovisiva, attraverso la ripresa in forma cinematografica”. La Guerritore, infatti, precisa come il teatro sia stato il precursore del cinema, delle serie tv e di tutto quello che oggigiorno vediamo in tv e in streaming. “Il cinema e tutte le lunghe serialità di oggi devono tutto al Teatro di regia europeo. Dunque, l’infrastruttura sociale (la rete nazionale dei teatri) e l’apertura alla ripresa in forma cinematografica per il mercato audiovisivo sono la risposta costruttiva alla crisi, mettono al lavoro tutta la filiera teatrale fatta di piccole e medie imprese” – precisa la Guerritore che parlando di Teatro lo definisce il respiro dell’Uomo. Sul finale l’attrice fa un accorato appello anche al Presidente Draghi: “vuole dare una risposta alle imprese e ai lavoratori? Ci siamo anche noi. Metteteci in condizione di fare il nostro mestiere che tanto bene fa a tutti. È una Costituente quella che stiamo portando avanti, e risponde alla chiamata di partecipare alla ricostruzione del Paese. Cominciamo da questa estate… Monica Guerritore. Su tutto il territorio ci sono meravigliose arene. Alle 18 e alle 21: da Sofocle a Plauto e Apuleio, commedie greche e latine in ogni teatro all’aperto. Noi ci siamo”.

