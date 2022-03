Monica Guerritore/ “Lite con Giorgia Meloni? Minacciata di morte dai suoi seguaci”

Monica Guerritore è stata ospite ieri sera della puntata di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, e nel corso della chiacchierata non sono mancati momenti di tensione. “Sono stata brava e fortunata – le parole dell’attrice ripercorrendo la sua carriera – film erotici? No, non sono erotici quelli che ho fatto. Sono film forti dal punto di vista della trama sessuale. Sono tutti film che hanno a che fare con la sessualità femminile, ‘erotico’ è un termine banale”.

Roberto Zaccaria, chi è il marito Monica Guerritore/ "Da quanto c'è lui sono più attenta a..."

E a proposito dei suoi film, Monica Guerritore è stata incalzata così dalla padrona di casa: “Ad un certo punto è successo che, durante le riprese di ‘Fotografando Patrizia’ è arrivato il suo compagno Gabriele Lavia che ha letto il copione, c’è stata una rissa e lei è sparita. Poi avete trovato un accordo, non è vero?”. L’attrice ha smentito: “No, assolutamente. Dietro a tutto questo c’era Enrico Lucherini, grand press-agent che doveva far scoppiare il caso. C’erano anche delle foto dove io svenivo all’arrivo di Gabriele. Non potevo dire di no a Lucherini, mi sono prestata”.

Gabriele Lavia, ex e figlie Monica Guerritore/ Lucia, "Mamma è più femminista di me"

MONICA GUERRITORE RICORDA LA LITE CON GIORGIA MELONI DEL 2018

Si è parlato poi di uno storico scontro durante un talk show politico con Giorgia Meloni, una lite risalente ad una puntata di Otto e Mezzo del 2018. “Intanto ho avuto la Digos per un mese, perché sono stata minacciata di morte dai seguaci della Meloni”, ha commentato l’attrice, ma subito la Fagnani ha replicato: “Non saranno stati mandati dalla Meloni dai, sarà stata gente che sta sui social”, ma la Guerritore ha proseguito per la sua linea: “Seguaci della Meloni. Gente del gruppo della Meloni. È stata fatta una denuncia”.

Monica Guerritore/ Il legame con Roberto Zaccaria e la lotta contro la violenza sulle donne

Ed è proprio qui che l’atmosfera si è surriscaldata: “Ma l’accusa fondamentale che le rivolgono è quella di essere una radical-chic dei Parioli, la solita sinistra salottiera e benpensante”, ha detto la conduttrice di Rai Due: “Questa accusa altro non è che una stronza**a – ha ribattuto la Guerritore – frutto della disinformazione portata avanti da persone ignoranti. Non lo voglio nemmeno sentire, altrimenti mi alzo e me ne vado“. “Io non le sto dicendo che lo penso, assolutamente – di nuovo la Fagnani – non posso neanche riportarle una critica? Si è mai posta il problema oppure pensa che siano solo una massa di ignoranti?”. In chiusura di intervista si è parlato dell’amore per Gabriele Lavia, storico ex dell’attrice: “Sono stata tradita tantissimo, ma non me l’aspettavo perché su di lui avrei messo la mano sul fuoco. Le sua amanti erano etichettate con le loro iniziali, dalla A alla W, le ho anche chiamate”. Fortunatamente Monica Guerritore ha ritrovato l’amore con Roberto Zaccaria, ex parlamentare del Pd: “Sono molto felice del mio matrimonio ed orgogliosa di lui e di quello che fa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA