Monica Leoffredi “Voglio tornare a lavorare”/ Appello social: “Mi è costato tanto…”

E’ un appello disperato ma anche pieno di dignità quello di Monica Leofreddi che sui social poco fa ha ammesso di essere pronta a tornare in tv e di volere un posto per lei dopo tanto tempo passato in panchina. Con una foto che la ritrae dietro una porta, la conduttrice ammette di essere pronta per un “apriti sesamo” che possa riportarla in pista. Chi segue la conduttrice sa già che le sue ultime fatiche sono legate a Torto o Ragione, programma di Rai1, dal 2014 al 2017 e che in seguito la Leofreddi non ha avuto occasione di tornare al timone di una nuova trasmissione televisiva e non solo in casa Rai e così lei fa il suo appello social colto e sottoscritto dal pubblico che la ama e la segue: “Io sono sempre ad aspettare che si apra la mia porta per tornare a lavorare. Ho bussato a tanto e credetemi,ho fatto anche telefonate che mi sono costate tanto, non ho mai perso la mia dignità ma mi sono spinta molto oltre il mio orgoglio”.

L’APPELLO SOCIAL DI MONICA LEOFREDDI PRONTA A TORNARE A LAVORO

Monica Leofreddi rivela di non avere rimpianti nemmeno quando ha voluto mettere i suoi affetti prima di tutto e nel suo appello social conferma di essere “stata sempre dietro quella porta” che adesso è ora di riaprire: “Ricevo molti attestati di stima ma slla fine non si concretizzano mai. Il vostro supporto ed il vostro affetto mi aiutano tanto a vedere ancora il mio futuro professionale in rosa! Io dietro quella porta ci sono sempre stata anche se spesso forse per alcuni troppo, ho messo i miei affetti prima di tutto. Pentimento? Zero! Ma ora … apriti sesamo!!”. Ci sarà modo di rivederla in azione nella prossima stagione televisiva? Secondo le ultime novità sembra proprio di no.

Ecco il post integrale della conduttrice:





© RIPRODUZIONE RISERVATA