Oggi nello studio di Francesca Fialdini sarà ospite Monica Leofreddi che si racconterà tra vita privata e professionale ripercorrendo tutte le tappe più importanti della sua vita. E tra queste c’è senza dubbio l’incontro con quello che poi sarebbe diventato suo marito nel 2015 ovvero l’odontoiatra Gianluca Delli Ficorelli con il quale è pronta a festeggiare i dieci anni di unione.

Erano entrambi grandi, maturi, quando si sono incontrati per la prima volta, sapevano cosa volevano dalla vita, in special modo da un rapporto sentimentale e quando si sono messi assieme tutti i pezzi del puzzle si sono messi al giusto posto e da quel momento in poi non si sono più lasciati, anzi, hanno anche avuto due splendidi figli.

Monica Leofreddi: i figli Riccardo e Beatrice nati dalla fecondazione assistita

“Stavamo per arrenderci, poi è arrivata la bella notizia”: così Monica Leofreddi ha raccontato in una vecchia intervista a proposito del suo grande desiderio di diventare madre per il quale è stata accompagnata passo passo dal marito Gianluca Delli Ficorelli. I loro due figli Riccardo e Beatrice sono nati dalla fecondazione assistita perché non arrivavano in maniera naturale, quindi hanno scelto di intraprendere un lungo percorso che li ha portato a una gioia immensa.

Monica Leofreddi ha avuto Riccardo nel 2009 mentre la secondogenita Beatrice è venuta alla luce nel 2012. Non si sa nulla della loro vita privata perché tengono molto alla privacy. Anche per quanto riguarda suo marito non si hanno molte informazioni perché preferisce non far parte del mondo dello spettacolo, si sa solo che si sono conosciuti al mare, tramite amici, e non avevano intenzione di innamorarsi. Ma si sa che alla fine l’amore riesce sempre a fare capolino e infatti loro sono stati colti in pieno e dalla loro unione sono nati i figli che li hanno resi ancora più felici.

