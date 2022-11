Monica Leofreddi, chi è?/ “Lunga pausa” per Ore 14? La reazione di Milo Infante dopo che…

MONICA LEOFREDDI OSPITE A “VERISSIMO”

Monica Leofreddi sarà protagonista questo pomeriggio nella puntata del sabato di “Verissimo” (Canale 5, a partire dalle ore 16): la 57enne conduttrice televisiva originaria di Roma farà parte infatti del sempre ricco cast di ospiti del talk show del weekend e si racconterà alla padrona di casa, tra riflessioni su una carriera oramai lunghissima e che la vede da quasi quarant’anni sul piccolo schermo, fino ad arrivare ai prossimi impegni professionali (su cui torneremo più avanti) e anche alla sua vita privata e sentimentale, di cui però diamo conto quest’oggi in un altro articolo a parte.

Classe 1965 e conduttrice televisiva fin dai primi Anni Ottanta nelle emittenti locali della Capitale prima e in Rai poi, Monica Leofreddi è certamente uno dei volti storici della programmazione del servizio pubblico, in particolar modo tra il 1986 e il 1994 per UnoMattina, prima di tornare all’antico amore per lo sport. Ma nel suo curriculum sono tanti i programmi per cui aveva curato i collegamenti esterni prima di condurre i suoi primi programmi tra cui anche lo Zecchino d’Oro e poi l’appuntamento pomeridiano con “L’Italia sul 2”, prima in solitaria e poi assieme a Milo Infante che diverrà un suo compagno di viaggio ricorrente. A proposito della sua vita privata, sappiamo che i suoi due figli sono nati attraverso la fecondazione assistita (Riccardo nel 2009 e Beatrice nel 2012) dal suo compagno Gianluca Delli Ficorelli che poi aveva sposato successivamente nel 2015 nella sua Roma.

MONICA LEOFREDDI E MILO INFANTE: ‘ORE 14’ IN PAUSA? LA DELUSIONE DI…

Tuttavia, a far discutere negli ultimi giorni è stata proprio una decisione presa in Rai a proposito di “Ore 14”, il rotocalco in onda dal 2020 su Rai 2 e che vede Milo Infante alla conduzione e proprio Monica Leofreddi nel cast fisso di opinionisti per commentare i fatti del giorno e altre tematiche di rilievo. Come è noto, il programma che vede la conduttrice televisiva capitolina come ospite è stato messo di fatto in ghiacciaia, con i diretti interessati che avevano annunciato come il format si prendesse una “lunga pausa”. Ma quali sono i motivi che hanno portato Infante e la Leofreddi a questo annuncio? Secondo alcuni ci sono dietro riflessioni sui dati di ascolto (ipotesi che non trova conferme, va detto), mentre altri parlano di un fisiologico stop a causa della concomitanza con i Mondiali di calcio in Qatar che stanno inevitabilmente monopolizzando il palinsesto.

Con l’ultima puntata andata in onda lo scorso 18 novembre, era arrivato un post sui social network condiviso anche dalla stessa Monica Leofreddi: “Restare con noi almeno nei nostri pensieri” avevano scritto anche se, come si è appreso in seguito, la scelta di mettere in pausa “Ore 14” non era stata accolta con favore da Milo Infante: “Una decisione che non ci fa piacere” aveva fatto sapere il padrone di casa con una punta di amarezza che forse nascondeva la delusione accennando al fatto che “la prendiamo perché così deve essere”. Probabile che la voglia di continuare ad andare in onda fosse condivisa anche dalla Leofreddi, ma va detto che per i fan del programma l’appuntamento è per il prossimo martedì 29 novembre quando la programmazione Rai dovrebbe tornare alla normalità.











