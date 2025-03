Monica Leofreddi è una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano anche se da troppo tempo non ha il giusto programma dove poter sfoggiare la sua bravura e la sua professionalità. Oggi sarà ospite di Da noi a ruota libera, il talk show domenicale condotto da Francesca Fialdini su Rai1. Della sua vita sentimentale si sa che è sposata e che ha due figli, ma nella sua vita non tutto è stato rose e fiori come si può scoprire qui di seguito.

Negli anni scorsi la conduttrice ha dovuto lottare contro un melanoma (tumore della pelle) e il ruolo del marito è stato fondamentale perché le ha salvato la vita. In che modo? Lei avrebbe atteso un po’ di tempo perché stava allattando, ma lui ha subito voluto che facesse la mappatura dei nei. La dottoressa che l’ha avuta in cura ha scoperto un neo che era un tumore maligno: “Ho pianto per giorni” ha confessato perché aveva paura più per i suoi figli che per lei stessa.

Monica Leofreddi è stata vittima di un brutto incidente a Roma

A Roma nel 2023 proprio Monica Leofreddi è stata vittima di un brutto incidente. Ma cos’è successo di preciso? In pratica è stata scaraventata a terra a causa di un van che stava facendo retromarcia. L’autista in questione non le ha prestato soccorso neanche per sbaglio. Per fortuna non si è fatta troppo male e il peggio è ormai alle spalle.

Anche se l’aggressione non è stata così grave, le ferite psicologiche ci sono state eccome per Monica Leofreddi perché in quel frangente si è sentita sola, fragile, con nessuno dei presenti attorno a lei che ha mosso un dito. Si è ritrovata a piangere in un taxi che l’ha ricondotta a casa da suo marito che prontamente chiamato al telefono per cercare un conforto amorevole.

