Monica Leofreddi e Antonello Venditti, perchè si sono lasciati?/ “Io l’ho tradito…”

Monica Leofreddi, oggi è sposata con Gianluca Delli Ficorelli da cui ha avuto due figli, Riccardo e Beatrice. In passato, però, la conduttrice ha avuto una storia d’amore con Antonello Venditti che è venuta a galla solo recentemente. Monica Leofreddi e Antonello Venditti sono stati insieme nove anni. La loro relazione risale ad anni fa, in particolare al periodo in cui la conduttrice aveva solo 20 anni. Quella con il cantautore romano è stata una storia lunga e importante. Accanto ad Antonello Venditti, la Leofreddi ha vissuto anni importanti come ha confessato lei stessa, nel 2019, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me. Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, la Leofreddi ha parlato per la prima volta dell’amore con Venditti svelando anche il motivo che portò alla rottura.

Monica Leofreddi e Antonello Venditti, la fine della storia d’amore

Antonello Venditti, per Monica Leofreddi, ha scritto due canzoni, “Ogni volta” e “Settembre”. “E dai, togliamoci questo dente. Io e Antonello siamo stati insieme 9 anni non lo ha mai saputo nessuno, non volevo essere la fidanzata di qualcuno. Sono stati anni nell’ombra. Io l’ho tradito e l’ho lasciato per la persona con la quale l’ho tradito. Antonello mi ha dedicato “Ogni volta” quando la nostra storia è finita e, invece, durante la nostra storia mi ha dedicato “Settembre”, ha raccontato nel 2019 la Leofreddi. Durante i nove anni di storia con Venditti, Monica Leofreddi aveva anche un rapporto con il figlio di Venditti, Francesco. “Con Francesco ho fatto le prove da mamma e con lui ho avuto fin da subito un bel rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi e ci vogliamo bene ancora oggi”.

