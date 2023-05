Monica Leofreddi, malattia/ “Un melanoma, avevo abbassato la guardia sulla salute”

Monica Leofreddi, malattia: la scoperta di un melanoma dopo le gravidanze

Monica Leofreddi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 18 maggio, di Oggi è un altro giorno in onda alle 14.05 su Rai 1 e Rai Italia. La conduttrice racconterà la sua lunga carriera, senza tralasciare alcune vicende legate al suo privato. Qualche anno fa la Leofreddi ha avuto in passato un melanoma, un tumore scoperto quasi per caso quando aveva accompagnato suo marito Gianluca Delli Ficorelli per il controllo dei nei.

Antonello Venditti, ex compagno di Monica Leofreddi/ "Non lo sapeva nessuno"

“Era un melanoma. Avevo partorito da due mesi e, accompagnando mio marito a fare la mappatura dei nei, la dottoressa mi ha detto che avrei dovuto togliere un neo piccolissimo sotto l’addome. Sono stata fortunata”, ha raccontata a Caterina Balivo in una puntata di “Vieni da me”. La gravidanza a cui faceva riferimento era la seconda, quella del 2012, quando aveva dato alla luce Beatrice (il primo figlio Riccardo è nato nel 2009).

Donato Bilancia serial killer chi è, 17 omicidi e 13 ergastoli/ Il "mostro dei treni"

Monica Leofreddi: “In quel momento mi è passata tutta la vita davanti”

“In quel momento mi è passata tutta la vita davanti”, ha confessato Monica Leofreddi su Rai 1. La conduttrice ha sottolineato la fortuna di essersi sottoposta a dei controlli nel momento giusto: “Non volevo fare la mappatura dei nei perché stavo allattando: ‘Aspettiamo un attimo, magari la facciamo tra qualche mese’…” aveva detto a suo marito. Dopo l’inattesa scoperta, è stata sottoposta immediatamente a un intervento chirurgico: “‘Domani deve essere operata’ e io ‘Impossibile, sto allattando, non ci penso proprio’ e lei che ha detto ‘No, non è una cosa che può scegliere’…”. Intervistata da Famiglia Cristiana, La Leofreddi ha confessato che dopo le due maternità aveva “un po’ abbassato la guardia sulla mia salute per dedicarmi alla maternità” .

LEGGI ANCHE:

ANTONIO CALIENDO, MARITO DI ALESSANDRA CANALE/ Lei: "Il nostro è un amore a distanza, meglio così!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA