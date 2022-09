Monica Leofreddi vs Totti/ “Ha dato dignità a Noemi Bocchi infangando Ilary Blasi…”

“Sono molto legata a Totti da tifosa della Roma e alla sua famiglia, che è sempre stata sotto i riflettori con Ilary Blasi, ma mi ha colpito la contromossa”. Comincia così il commento di Monica Leofreddi a Ore 14 all’intervista di Francesco Totti sul Corriere della Sera che tanto sta facendo discutere. La conduttrice televisiva non si aspettava questa scelta da parte dell’ex calciatore della Roma, mentre peraltro si parlava dell’eventualità di un’intervista di Ilary Blasi a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin.

Ma Monica Leofreddi non ha apprezzato neppure toni e contenuti. “Mi ha stupito per i particolari, anche dire che non si aspettava che l’amante fosse diverso da lui, come se il marito debba dare anche l’approvazione sull’eventuale amante che ti scegli. A lui non è piaciuto”. Inoltre, a Monica Leofreddi non è piaciuto “questo voler entrare nei particolari di questo momento doloroso”.

MONICA LEOFREDDI “TOTTI DOVEVA TUTELARE FIGLI…”

“Ci deve essere un’attenzione particolare nei confronti dei figli. Ora con questi particolari questa vicenda assume nuovi contorni”, ha aggiunto Monica Leofreddi, rimproverando a Francesco Totti la scelta dell’intervista (anche alla luce delle conseguenze a livello mediatico). “Mi è sembrata la consacrazione di Noemi (Bocchi, ndr), come se le dovesse qualcosa. Ha detto di essere stato consolato da lei quando Ilary non c’è stata”, ha aggiunto la conduttrice. “Ha voluto dare dignità al nuovo amore, ma buttando fango su quello che è il tuo passato e la tua famiglia non lo trovo giusto”, ha sentenziato Monica Leofreddi.

Fabrizio Bocca parla apertamente di una strategia che potrebbe essere stata suggerita dal suo legale, che peraltro ieri è stato duramente attaccato da Gabriele Muccino. “È impossibile che abbia fatto l’intervista senza che venga concordato, se succede si rinuncia all’incarico. Quello che è successo è un frullatore mediatico che rovina tre bambini. Molti studi legali vietano di andare in tv in fase di trattativa, perché si va a rompere la possibilità di fare accordi”, ha dichiarato invece l’avvocato Gian Ettore Gassani fornendo la sua opinione, precisando di non essere a conoscenza della fattispecie.











