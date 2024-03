Monica Leonfreddi choc a Verissimo: “Investita da un Van, non soccorsa e insultata”/ “Non ho potuto reagire”

Monica Leofreddi racconto scioccante a Verissimo: “Sono stata investita, insultata e non soccorsa”

Ospite oggi a Verissimo, sabato 16 marzo 2024, il racconto choc di Monica Leofreddi sull’incidente in cui è rimasta vittima pochi giorni fa ha spiazzato Silvia Toffanin e non solo. La conduttrice Rai e presenza fissa nel cast di Ore 14 di Milo Infante ha raccontato la sua drammatica vicenda, è stata investita da un Van per fortuna senza gravi conseguenze ma quello che più l’ha colpita è stata l’indifferenza dell’autista e delle persone presenti: “L’autista ha pensato che io stessi facendo una truffa quindi non solo non mi ha soccorsa ma ha cominciato ad urlarmi contro. Poi sono rimasta molto sorpresa anche del fatto che nessuno sia intervenuto per chiedermi come stavo e se avevo bisogno di qualcosa.”

Monica Leofreddi a Verissimo ha poi confessato che in quel momento non è riuscita a reagire: “Ho scritto un post su questo perché ho scoperto una parte molto fragile di me e ne sono rimasta colpita, perché non ho avuto la prontezza di reagire e mi sono arresa a quello che stava succedendo. Non ho denunciato e non ho preso la targa forse perché non ero creduta.” L’unico a soccorrerla è stato successivamente il taxista. “Sono tornata a casa in lacrime ed i miei figli si sono spaventati perché avevo il trucco colato, ero gonfia. Ci ho penso molti giorni a riprendermi psicologicamente, non fisicamente.” ha concluso

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, poi, Monica Leofreddi si è sbilanciata anche sulla sua vita privata dove non sono mancati dolori, come la morte prematura del fratello Emilio ma anche le gioie ed il bellissimo legame con i figli Riccardo e Beatrice. Sulla morte del fratello Emilio avvenuta di recente, il 22 luglio 2023, ha confessato: “Mio fratello è mancato a mia mamma, a mia nipote, alla moglie con il quale ha vissuto 40 anni della sua vita quindi il mio, come sorella, è come se fosse un dolore di serie B. E invece mi accorgo che mi manca tantissimo. Avevamo un bellissimo rapporto, lui era più grande di 7 anni e io lo vedevo come un ragazzo bellissimo, non riesco neanche a guardarle le foto.”

Sul legame con i figli Riccardo, 15 anni, e Beatrice di poco più piccola Monica Leofreddi a Verissimo ha confessato: “Mi piace farli crescere in modo autonomo. Loro sono già quadratissimo con un carattere, una personalità unica e che poi abbiamo tutti noi. Ci si nasce con il proprio carattere. Per loro sogno un futuro libero, di realizzazione vera, che sappiano entrare in contatto con i loro veri bisogni, che sappiano chi sono.”











