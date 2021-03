Monica Limido, moglie Enrico Vaime/ 35 anni insieme e due figli, Valentina e Vittorio

Monica Limido è stata per 35 anni la compagna di Enrico Vaime, scomparso il 28 marzo 2020 a 85 anni. Poche ore fa la compagna di Vaime, ex volto di Antenna 3, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto insieme al marito, ricordando i tanti anni passati insieme: “35 anni meravigliosi, anche nei momenti più difficili. Io 27 anni e tu 50. Un grande amore… ma tu sei pazza, mi dicevano è troppo vecchio. Macché. La vecchia ero io. Mi hai insegnato l’ironia. Anche se dicevi che con me trovavi terreno fertile… imparavo in fretta. Abbiamo ballato insieme tanti e tanti anni, nel bene e nel male, a volte non era facile, ma sempre con rispetto e amore. È stata passione, un sentimento fortissimo… 2 figli… quasi mulino bianco”, ha scritto Monica Limido. La coppia, infatti, ha avuto due figli, Valentina e Vittorio. Monica Limido ha poi parlato degli ultimi anni del marito, segnato dalla malattia: “Sono diventata la tua mamma. Soprattutto l’ultimo… quando potevamo essere nonni felici di quella piccolina che strappava comunque i tuoi pochi sorrisi”.

Monica Limido e i figli Valentina e Vittorio Vaime

Monica Limido, al fianco di Enrico Vaime per 35 anni, ha così concluso la sua dedica al marito (il secondo, per l’ex volto di Antenna 3) scomparso: “Non ho bisogno di dirti che ti porterò dentro di me. Perché io sono te e tu sei me. Ti amo, amore mio. Grazie di tutto quello che mi hai dato. La mia vita sei stato tu”. Lo scorso 19 gennaio, in occasione degli 85 anni del marito, aveva scritto su Facebook: “Un giorno vi racconterò il suo compleanno oggi, in tempi di Covid. Sono 85 e io ti amo. Comunque è sempre”. Enrico Vaime e Monica Limido hanno avuto due figli, Valentina (1989) e Vittorio (nato 20 mesi dopo la sorella). La figlia Valentina, lo scorso anno, è diventata mamma di una bambina. Una delle frasi più celebri di Vaime è proprio legata ai figli: “Coraggio, il meglio è passato! Questa è una frase da spendere con facilità anche eccessiva. È un classico, flaianeo come matrice, ed è anche vero. Il meglio è passato: forse; noi, però, speriamo sempre di no. Ora ho lo sguardo rivolto ai prossimi passi che faranno i miei figli”.

