Monika Liu Lituania, Eurovision 2022/ Con Sentimentai alla conquista della finale

Chi è Monica Liu e com’è andata la sua semifinale all’Eurovision 2022

Monica Liu rappresenta la Lituania all’Eurovision 2022. Nella semifinale del programma di martedi 10, la cantante ha esordito sul palco con il suo singolo: “Sentimentai” e indossando un elegante vestito di paillette argentate. Elegante, simpatica, sorridente e con una voce potente che le ha permesso di classificarsi per la finale. La cantante dopo aver studiato jazz, ha girato il mondo, ha frequentato molte scuole e si è laureata all’università di Klaipeda. Cantare è sempre stato il suo sogno e da giovanissima riesce a realizzarlo.

E’ il 2015 quando Monica riesce a scalare le vette del mondo discografico vendendo moltissimi singoli e affermandosi come cantante di successo. Nei suoi brani ha sempre una storia da raccontare ed è in grado di far emozionare toccando tematiche per lo più sentimentali. Grazie al suo precoce ma meritato successo entra a far parte del cast di The Voice nel suo paese, come giudice. L’artista ha affermato di aver spesso preso in considerazione l’idea di far parte dell’Eurovision ma che solo questo le è sembrato il momento giusto.

Il significato del brano “Sentimentai” all’Eurovision 2022

Il brano che Monica Liu ha portato sul palco dell’Eurovision 2022 per rappresentare la Lituania, “Sentimentai”, è un brano sentimentale, che evoca i ricordi di una storia d’amore senza entrare troppo nel dettaglio. Tradotto, il significato del titolo è “sentimenti”, indubbiamente il fil rouge che collega tutto il brano. “Bussare, bussare, bussare di notte, sta bussando nel mio cuore pieno di desiderio uno spirito, accompagnato da ricordi. Tu, sei tu, sei tu una faccia vista tanto tempo fa, perché ridi come un clown ai miei occhi vitrei?”; sono queste alcune delle frasi tradotte del brano di Monica Liu, che spiccano tra la melodia jazz.

Parole che accomunano chiunque abbia vissuto una significativa storia d’amore che è poi andata perduta nel tempo. Le parole di una giovane donna che in una notte viene pervasa dai ricordi della sua storia d’amore passata e che poi ripensa, con rabbia e tristezza, al compagno che l’ha lasciata e che ride come un clown mentre lei soffre ancora e piange per i ricordi passati. Tematiche importanti trattate con una delicatezza (e forse un pizzico di sarcasmo) che contraddistingue lo stile della cantante e che le ha permesso di entrare in empatia col pubblico.

Rivedi l’ultima esibizione di Monika Lui all’Eurovision 2022 della canzone Sentimentai

