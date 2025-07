Depositate le motivazioni della sentenza che ha condannato Monica Lorenzatti, reduce da un devastante incidente in A22 nel 2017.

Per l’incidente avvenuto in A22 in quel di Mattarello, in provincia di Trento, è stata condannata a due anni, pena sospesa con la condizionale, Monica Lorenzatti. Nella giornata di ieri sono state rese note le motivazioni alla base della sentenza e in poche parole si afferma che la donna condannata, che era al volante della sua auto, avrebbe avuto tutto il tempo per frenare, evitando l’impatto con il camion.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, terremoto in Russia M 8.8: Hawaii evacuate per allerta tsunami

Il nocciolo della questione – come si legge nelle motivazioni – sta nel fatto che la donna al volante avrebbe potuto mettere in sicurezza il proprio mezzo, frenando o cambiando corsia, tenendo conto che fra l’auto che guidava e il camion vi fossero 70 metri, ritenuti dal giudice sufficienti. La donna venne condannata lo scorso mese di marzo per omicidio colposo, tenendo conto che a seguito del devastante scontro morì la figlia di nove anni, la nipote di 17 e qualche mese più tardi la sorella, Graziella Lorenzatti, mamma di Ginevra.

Terremoto oggi Avellino M 3.5/ Ingv ultime notizie, paura in Irpinia: scossa avvertita da più persone

Due famiglie distrutte per un episodio che si verificò il 27 ottobre del 2017: Ginevra e Gioia Virginia morirono sul colpo, mentre la madre della prima rimase a lungo in agonia dopo essere stata soccorsa in condizioni disperate. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa, le due ragazzine si stavano recando assieme alle proprie mamme a casa dopo che avevano partecipato ad una manifestazione sportiva a Merano, in Trentino Alto Adige.

INCIDENTE MONICA LORENZATTI: COSA ACCADDE NEL 2017

Purtroppo non indossavano le cinture di sicurezza di conseguenza è stata ritenuta responsabilità della guidatrice, in questo caso appunto Monica Lorenzatti, la loro morte, anche se in maniera colposa. Mentre stavano percorrendo l’autostrada A22, erano a circa un’ora di strada da Merano, un camion ha frenato in maniera improvvisa, praticamente fermandosi in 5 secondi, passano dai 90 km/h ad una velocità di 7 “senza che vi fosse la necessità”, scrive il giudice nella sentenza.

Terremoto Russia, Kamchatka M 8.8/ Video, allerta tsunami alle Hawaii e Los Angeles

Il problema è che la donna che seguiva il camion avrebbe avuto tutto il tempo di frenare o comunque di evitare il mezzo, una tesi che invece è sempre stata osteggiata dalla difesa della Lorenzatti, secondo cui non avrebbe potuto mettere il proprio mezzo in sicurezza nel tempo adeguato essendo verificatosi tutto all’improvviso. Proprio per questo motivo i legali difensori della condannata hanno fatto sapere che ricorreranno in appello, così come farà anche l’avvocato del camionista modenese Alberto Marchetti. La condanna ha ovviamente aggiunto dolore a dolore, tenendo conto di quanto accaduto alla famiglia Lorenzatti e alla stessa Monica, che ha perso la figlia, la nipote e la sorella gemella.



INCIDENTE MONICA LORENZATTI: LE DUE RAGAZZINE ERANO SENZA CINTURA

Quest’ultima rimase ricoverata per circa tre mesi e nonostante i medici le provarono tutte per salvarla, comprese tre operazioni, alla fine morì e venne inserita fra le vittime dell’incidente nel processo. Ma perchè il camionista ha frenato? Una domanda a cui non si è trovata risposta visto che quando Marchetti è passato da 90 a 7 km/h non vi erano ostacoli in strada, ne tanto meno del traffico, ma semplicemente una situazione improvvisa decisa dallo stesso camionista che ha innescato una serie di eventi drammatici.

La difesa, come detto sopra, ha sempre sostenuto che la sua assistita non avrebbe potuto frenare in tempo anche perchè le luci di stop del camion non funzionavano secondo la loro tesi, ma il giudice ha respinto il tutto, visto che le indagini e le perizie non hanno accertato nulla di simile. A pesare è stato invece il fatto che le due ragazzine non avessero le cinture di sicurezza, un comportamento ritenuto imprudente da parte della guidatrice: l’abitacolo della Ford Focus su cui viaggiavano le quattro di fatto non ha subito delle deformazioni e se le due pattinatrici fossero legate, a quest’ora potevano forse essere ancora vive.