Monica Maggioni commossa per Andrea Vianello/ “Dopo la malattia racconta la guerra…”

Mara Venier oggi, nel corso della trasmissione Domenica In ha voluto trasmettere un momento di forte commozione avuto questa mattina da Monica Maggioni, direttore di Rai1, mentre mandava in onda il collegamento dall’Ucraina realizzato da Andrea Vianello, direttore del Giornale Radio Rai. Un momento di doppia commozione che la Maggioni ha poi spiegato nel corso del collegamento di oggi nella trasmissione del pomeriggio di Rai1.

Dopo aver rivisto il momento di commozione e le parole dedicate all’amico e collega Andrea Vianello, Monica Maggioni ha commentato a Mara Venier: “Mi hai ricolto di sorpresa e per cui riprendo il filo: mi sono commossa per due ragioni, primo perché chi come me ha fatto lunghe guerre sul campo, quando rivedi delle persone lì sai che non c’è nessun altro posto dove chi fa il nostro mestiere vorrebbe essere. Sai quanto sia importante essere lì e raccontare”.

Monica Maggioni commossa per Andrea Vianello: oggi racconta la guerra

Ma c’è una seconda ragione, forse ancora più importante, per la quale Monica Maggioni si è commossa nel corso del collegamento di questa mattina, ed ha spiegato è stata ancora lei nel corso del collegamento con Domenica In: “Ma c’è una storia nella storia, lui è Andrea Vianello, la sua storia è stata complicata, non solo ha superato la sua malattia, adesso è alla testa del Giornale Radio ma oltre a questo decide di portare così avanti il nostro mestiere da prendere e andare lui a Leopoli e da lì domani trasmetteranno il Gr1 per tutta la giornata”.

Andrea Vianello ha spesso raccontato la sua storia ed il modo in cui è riuscito a superare la malattia che lo ha colto, in seguito all’ictus che per un tratto di vita gli ha letteralmente tolto la parola. “Vedere sovrapposto il nostro lavoro a un amico che ha superato di tutto e decide di essere lì a fare il nostro lavoro per me è diventata la cosa…”, ha proseguito Monica Maggioni, commuovendosi ancora.



