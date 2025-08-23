Dopo anni di lavoro in Rai, Monica Maggioni ha dato le sue dimissioni e ha preferito togliersi dall'incarico che ha ricoperto per molto tempo.

La giornalista è stata dipendente della Rai per 33 anni e ha scelto di dimettersi, non per questioni legate agli stipendi o a conflitti interni, ma semplicemente per la voglia di tornare a concentrarsi sul lavoro giornalistico. L’ex presidente e direttrice del Tg1 ha quindi deciso di lasciare la Direzione editoriale per l’offerta formativa, ma di continuare comunque a condurre In mezz’ora e Newsroom in veste di collaboratrice esterna. Maggioni ha infatti stipulato con la Rai un contratto simile a quello firmato da Bruno Vespa. Per i telespettatori non cambia assolutamente nulla, dato che la giornalista continuerà ad essere uno dei volti principali dell’informazione Rai, solo con meno responsabilità gestionali e con più spazio dinnanzi alle telecamere.

Il motivo dell’addio alla Rai

Secondo quanto scritto sul Corriere della Sera, la decisione di Monica Maggioni non ha niente a che vedere con le retribuzioni messe a disposizione dalla Rai, e nemmeno con il tetto retributivo che è stato eliminato da una sentenza della Corte Costituzionale. La giornalista aveva in realtà pianificato da tempo la sua uscita di scena, e ha quindi ora preferito alleggerire il suo ruolo manageriale per tornare a fare tv. Il suo ingresso in Rai è avvenuto per concorso, e negli anni è stata direttrice di Rai News, ma ha anche ottenuto il titolo di prima donna a guidare il Tg1. Ha presieduto la Rai dal 2015 al 2018 e, dal 2023, è stata a capo della Direzione editoriale per l’offerta formativa. Una carriera di spessore che le ha permesso di diventare una delle figure più amate del servizio pubblico.

Durante un’intervista rilasciata per Il Corriere, lei stessa ha raccontato che è stata proprio sua madre – all’epoca – ad iscriverla al Concorso. “Un giorno sentì dalla radio che la Rai avrebbe bandito un concorso per assumere giovani giornalisti” – ha raccontato – “Ne parlammo e litigammo. Le dissi ‘Secondo te, con tutti i raccomandati che dovranno assorbire, alla Rai aspettano me?’. Senza dirmi nulla prese i miei documenti e mi iscrisse al concorso”.

Al momento ancora non si sa chi potrà sostituirla nel suo ruolo, ma lo si scoprirà nelle prossime settimane. Nel frattempo i telespettatori potranno continuare a vederla nel piccolo schermo: nei suoi programmi continuerà ad esserci il suo stile giornalistico, a cui gli italiani non hanno mai rinunciato in tutti questi anni. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà nel suo futuro professionale, ma di certo la passione per il suo lavoro continuerà a spingerla verso nuovi orizzonti.