Chi è Monica Maletto, moglie di Aldo Cazzullo: entrambi riservati sulla vita privata, hanno dato alla luce due figli, Francesco e Rossana.

E’ una firma imponente del giornalismo italiano, scrittore di spicco e spesso protagonista anche in tv concedendo a volti noti dei settori più disparati un racconto basato su domande e concetti mai banali; Aldo Cazzullo, pur accettando all’esposizione mediatica, ha sempre evitato che le ingerenze del mondo del piccolo schermo portassero la sua vita privata al centro della scena. Gossip da una parte, lui dall’altra; il noto giornalista ha centellinato nel tempo aneddoti e rivelazioni e poco si può raccontare del suo grande amore per Monica Maletto, sua moglie dal 1998.

Chi è Monica Maletto, moglie di Aldo Cazzullo? Lontana dai social e soprattutto dall’attenzione mediatica; non sono note particolari curiosità in riferimento alla sua attività professionale e soprattutto sulla quotidianità che da decenni vive al fianco del giornalista e scrittore. Un fatto che, come già evidenziato, rispecchia la necessità di preservare la vita privata e di schermare le ingerenze tipiche della cronaca rosa.

Monica Maletto, moglie di Aldo Cazzullo: due punti di riferimento per i figli Francesco e Rossana

A dispetto della discrezione, alcune informazioni sul rapporto tra Aldo Cazzullo e sua moglie Monica Maletto sono ugualmente note. Lo stesso scrittore in un’intervista del passato l’ha definita: “Una compagna di vita perfetta”, segno di un legame viscerale e costruito nel tempo. Un matrimonio impreziosito anche dalla nascita di ben 2 figli: Francesco (1997) e Rossana (2000). Entrambi hanno scelto di seguire le orme del papà; spinti da un amore per la cultura che si è sempre respirato in famiglia e soprattutto dal lavoro egregio dei genitori come testimoniato dalle parole di entrambi – come riporta Metropolitan Magazine – in un’intervista rilasciata in passato per Il Libraio. “Grazie alla nostra famiglia conoscevamo già le storie di numerosi personaggi, ancor prima di iniziare a scrivere. Nostro padre ci ha sempre raccontato belle storie di coraggio”.