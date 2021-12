Monica Maletto, Francesco e Rossana Cazzullo, moglie e figli Aldo/ ll loro rapporto

Aldo Cazzullo è oggi noto per essere una delle firme più autorevoli del ‘Corriere della Sera‘, ma saltuariamente compare anche in Tv in veste di opinionista o per commentare i fatti dell’attualità politica ed economica. Tra i punti di forza del suo lavoro ci sono soprattutto le interviste ed è proprio in questo ambito che ha avuto la possibilità alcuni dei personaggi più autorevoli del momento, quali Bill Gates, Steven Spielger e l’attore Premio Oscar Daniel Day Lewis.

Da anni al suo fianco c’è Monica Maletto, una donna particolarmentee riservata. Non a caso, lei lo accompagna nelle occasioni ufficiali solo saltuariarmente.

Aldo Cazzullo e Monica Maletto – Una famiglia unita

Il giornalista e la moglie si sono sposati nel 1998 e hanno avuto due figli, Francesco e Rossana. Pur essendo ancora giovanissimi, i due ragazzi non sembrano disdegnare l’idea di seguire le orme paterne. Entrambi infatti hanno collaborato con Cazzullo alla stesura di alcuni libri.

I ragazzi avevano dato un piccolo contributo all’opera “Very Italiani“, ma hanno avuto un ruolo di primo piano nella sua ultima opera, “Metti via quel cellulare: Un papà. Due figli. Una rivoluzione“, incentrato proprio sul rapporto tra padri e figli e su come questo sia cambiato da quando gli smartphone sono diventati onnipresenti nella nostra quotidianità.

