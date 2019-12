MONICA MALETTO, MOGLIE ALDO CAZZULLO/ Con lei i figli “scrittori” Rossana e Francesco

Se è vero che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, allora Monica Maletto dev’essere proprio una grande donna. E poco altro: basterebbe questo per descrivere la moglie di Aldo Cazzullo, che – così come lui – ha sempre preferito mantenere il riserbo sulla loro vita familiare. Di lei non si sa molto, se non che col marito Aldo ha avuto due figli, Rossana e Francesco, e che i quattro vivono a Roma ormai da tempo. Insieme ai loro ragazzi, nel 2017, Aldo ha scritto il libro Metti via quel cellulare: un papà. Due figli. Una rivoluzione, edito da Mondadori e contenente un dialogo sui vantaggi e gli svantaggi della tecnologia nella comunicazione. Nonostante qualche battibecco, l’uomo è molto legato a entrambi. Della moglie Monica, solitamente, preferisce non parlare, anche perché la sua vita privata non costituisce spesso oggetto di interviste.

Chi è Monica Maletto, moglie di Aldo Cazzullo

Riguardo a Monica Maletto, la moglie di Aldo Cazzullo, si sa poco e niente. Il giornalista è abituato a fare domande, non a farsele fare, e questo è uno dei motivi per cui non si hanno informazioni sul suo conto. Certo, Aldo ha un profilo Facebook, ma non posta mai foto con i suoi familiari. Si sa un po’ di più, di contro, sui figli Rossana e Francesco, autori con lui di uno dei bestseller dell’anno 2017. All’interno di un botta e risposta nelle prime pagine, i figli hanno accennato al loro rapporto con mamma e papà e a come le loro figure siano “insostituibili” anche di fronte al dilagare della tecnologia. “Non devi pensare che lo smartphone possa sostituire la figura del genitore, semmai spesso sono i genitori a usarli per distrarre i loro figli, come magari anche tu da piccolo venivi messo davanti alla televisione. Voi mantenete sempre il vostro ruolo fondamentale di trasmettere valori, passioni e interessi. La responsabilità di quel che siamo è vostra; non del telefonino, che semmai è il vostro alibi”.

