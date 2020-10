Monica Maletto, moglie Aldo Cazzullo/ Una vita dedicata alla famiglia e senza gossip

Aldo Cazzullo è uno dei giornalisti più importanti del panorama italiano. Oltre ad aver dedicato la propria vita alla scrittura e al giornalismo, ha creato una splendida famiglia con la donna che gli è accanto dal 1988. La moglie e compagna di vita di Aldo Cazzullo si chiama Monica Maletto. La coppia ha due figli, Francesco e Rossana che, con il padre hanno scritto.il libro Metti via quel cellulare: Un papà. Due figli. Una rivoluzione; edito da Mondadori nel 2017, e che da soli hanno poi scritto per Salani con Very Italiani. Monica Maletto si ritrova così circondata da scrittori. Di lei, però, non si sa praticamente niente. Il marito, nelle varie interviste, non parla mai della sua vita privata preferendo tenere i propri affetti lontani dalle luci dei riflettori.

MONICA MALETTO, LA MOGLIE DI ALDO CAZZULLO LONTANO DAL GOSSIP

Della vita di Monica Maletto non si sa niente. Sotto il nome della moglie di Aldo Cazzullo non esiste alcun profilo social. Il giornalista, inoltre, pur avendo un profilo Instagram, non condivide mai foto della sua vita privata in cui si mostra con la moglie che preferisce restare dietro le quinte. Da anni insieme, Monica Maletto e Aldo Cazzullo hanno sempre protetto la propria famiglia. Un amore vissuto lontano dal gossip e che riempie la vita di entrambi. Il giornalista, dunque, eviterà di parlare della propria vita privata anche ai microfoni del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno di cui è ospite nella puntata del 30 ottobre?



