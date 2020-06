MONICA MARANGONI/ “Senza Eucaristia sarei crollata da un pezzo” (Domenica In)

Monica Marangoni ospite di Mara Venier a Domenica In. Ci sarà anche la conduttrice tra le presenze in collegamento con il contenitore della domenica pomeriggio di Rai Uno in questa domenica 28 giugno. La giornalista, presentatrice del programma L’Italia con voi svolgerà il ruolo di ponte ideale tra il pubblico italiano che segue abitualmente Mara Venier dalla Penisola e i tanti connazionali all’estero che seguono sentono di mantenere un rapporto con la madrepatria grazie al servizio offerto loro da Rai Italia. C’è da dire che quello di Monica Marangoni non è un volto nuovo per Rai Uno, anzi. La scorsa estate la giornalista si è infatti ritagliata un suo spazio di successo grazie al programma Tuttochiaro, veleggiando anche oltre il 16% di share. Intervistata da Lifestyleblog, la Marangoni commentò: “Abbiamo ricevuto centinaia di mail e numerosi commenti positivi che arrivavano ogni giorno sui nostri social che mi galvanizzavano! Non è scontato né semplice avviare un programma nuovo, un tutorial per famiglie che spazia dall’economia domestica al tempo libero, dall’angolo gastronomico ai consigli legali, e ottenere immediatamente il plauso dei telespettatori. C’è stata una squadra di lavoro meravigliosa, ci siamo confrontati e abbiamo iniziato ogni giornata con il sorriso. Tutto ciò per me è fondamentale”.

MONICA MARANGONI: “SENZA EUCARISTIA SAREI CROLLATA DA UN PEZZO”

Nella stessa occasione, Monica Marangoni spiegò quello che a suo dire era il suo punto di forza agli occhi del pubblico: “Oltre alla competenza, che cerco di acquisire preparandomi e studiando tanto, spero che apprezzino l’allegria e l’ottimismo. Mi diverte condurre! In passato, in veste di giornalista, mi sono occupata anche di argomenti meno “leggeri” ma ho sempre cercato di inserire la giusta dose di positività, credo sia essenziale. Ogni comunicatore, sopratutto in tv, ha questo compito”. Un aspetto molto importante nella vita di Monica Marangoni è quello religioso. Intervistata qualche tempo fa da Famiglia Cristiana disse: “La Comunione è quello che mi permette di affrontare con un altro spirito la giornata, gli impegni, la stanchezza. Se non incontrassi ogni domenica Dio nell’Eucaristia sarei già crollata da un pezzo, sotto il peso dei figli e del lavoro. O, quanto meno, non sarei così sorridente. Il sorriso è un dono di Dio, nient’altro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA