Monica Merotto, chi è la moglie di Niccolò Ghedini/ L’amore per il figlio Giuseppe

Monica Merotto Ghedini è la moglie di Niccolò Ghedini, storico legale di Silvio Berlusconi. L’uomo è deceduto all’età di 62 anni all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da diverso tempo per via di una grave forma di leucemia anche se a causare la scomparsa dell’avvocato non è stata la sua malattia ma una complicanza aggravata dal suo stato di vulnerabilità.

Dopo il matrimonio, la coppia ha avuto un figlio di nome Giuseppe, nome del nonno paterno scomparso quando l’avvocato era poco più che adolescente. I due, nonostante l’importanza mediatica dell’uomo hanno sempre cercato di tenere la loro famiglia lontano dal mondo dello spettacolo e lontano dai riflettori.

Monica Merotto, chi è la moglie di Niccolò Ghedini

Monica Merotto e suo marito Niccolò Ghedini hanno una tenuta vicino a Montalcino in cui proprio la donna si occupava della produzione di olio e di vino. La donna nel 2018 era stata eletta alla guida di Coldiretti Donne Impresa in Toscana e proprio da un’elaborazione era emerso come più di un’azienda agricola su 4 era guidata da donne soprattutto nel sud Italia.

In occasione della pubblicazione della ricerca la Merotto aveva dichiarato che: “Lo spazio femminile è un laboratorio di idee e un’opportunità di impegno verso la collettività che intendiamo promuovere con continuità in un rapporto di equilibrio tra dirigenti, istituzioni e società”.

