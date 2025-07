Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi: chi è? I due sono convolati a nozze nel 1995: per l'artista si tratta delle seconde nozze

Uno dei suoi brani più famosi è la splendida e intramontabile “Ti amo”, una canzone d’amore che risuona ormai da decenni nella mente degli innamorati. Nella vita di Umberto Tozzi c’è una donna ormai da trent’anni: si tratta di Monica Michielotto, sua moglie dal 1995. Tra Umberto e Monica l’amore è quello saldo di un tempo, tanto che i due sono convolati a nozze per ben quattro volte, sognando già la quinta.

Le prime nozze sono arrivate in comune, dopo in chiesa, dopo ancora durante uno splendido e rilassante viaggio alle Mauritius e infine a Montecarlo, dove i due vivono da tempo con i loro figli. Quattro occasioni, dunque, per ribadire il grande amore che li unisce: quattro pretesti, inoltre, per far festa con i loro amici.

“Vorrei risposarla una quinta volta, ma per convincerla devo trovare una location che la possa stimolare” ha raccontato il cantante. Umberto Tozzi, dunque, sogna di unirsi ancora una volta in matrimonio con la splendida Monica, che da trent’anni è al suo fianco e lo rende felice. Prima di conoscersi e convolare a nozze, i due avevano già avuto dei rapporti importanti: Umberto era infatti già papà. Con Monica, che ha sposato in seconde nozze, ha avuto la figlia Natasha e il figlio Gianluca, che hanno allargato la famiglia e reso completa la loro vita.

Monica Michielotto, chi è la moglie di Umberto Tozzi

All’inizio Monica Michielotto, la moglie di Umberto Tozzi, non sembrava interessata all’artista. Ha rivelato, infatti, che non voleva proprio saperne del cantante, rimanendo molto sulle sue e non dandogli modo di credere che tra loro potesse esserci altro.

Con il passare del tempo, però, lui è riuscito a conquistarla. “Io ci ho messo un po’, inizialmente non volevo saperne poi mi sono perdutamente innamorata di lui”. Da quell’amore sono nati due figli e sono stati celebrati quattro matrimoni, in attesa del quinto.

Un rapporto che dunque, dopo trent’anni, sembra essere ancora saldo e felice, portando gioia e serenità nella vita dell’artista che tanti anni fa cantava “Ti amo”, magari sognando di dedicarla ad una donna come lei.