Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi e figli Gianluca e Natasha/ “Sono fiera e orgogliosa di lui”

Monica Michielotto è la moglie di Umberto Tozzi, il celebre cantautore di tantissime canzoni di successo in Italia e nel mondo. Un grande amore quello nato tra i due che si sono sposati nel 1995. Dopo la fine del matrimonio con la prima moglie Serafina Scialò, Tozzi ritrova l’amore e la serenità tra le braccia di Monica che sposa nel 1995 e cui ha avuto due splendidi figli Gianluca e Natasha. Monica è la musa di tantissime frasi e parole contenute nei testi della canzoni d’amore di Umberto Tozzi come “è bellissimo sposarsi sempre, è così quando si ama immensamente”. La coppia è felicemente innamorata da più di 30 anni e in diverse occasioni hanno anche collaborato insieme. In pochi forse sanno che la Michielotto ha partecipato anche il videoclip “Gli innamorati”, una bellissima canzone d’amore che il cantautore ha scritto sul loro amore.

“Aveva scritto quelle canzoni pensando a noi e ha voluto che fossi io a fare quei due video. È stato bello!” – ha detto la moglie di Tozzi che parlando del loro amore ha confessato – “riconosco la nostra storia, riconosco lui e me. So che le scrive per me e questo mi gratifica immensamente e mi commuove”..

Monica Michielotto :”Umberto Tozzi chiede sempre il mio parere”

Monica Michielotto e Umberto Tozzi sono una coppia sia nel privato che sul lavoro. La donna, infatti, intervistata dal giornale Attimi ha rivelato di essere partecipe anche delle produzioni artistiche del cantautore. “Umberto chiede sempre il mio parere, si fida, sa che se una cosa non mi piace non riesco a mentire, che sia una canzone o un progetto… Grande responsabilità! E comunque lui è un grande e non teme giudizi anche se negativi, li ritiene costruttivi” – ha dichiarato la donna precisando che questa cosa è sinonimo di quanto Umberto sia dotato di grande intelligenza.

Non solo, Monica non nasconde di essere follemente innamorata del suo uomo: “sono fiera e orgogliosa di lui, come potrei non esserlo. Ha scritto pagine di musica che resteranno nella storia della musica italiana”. Dal loro amore sono nati due figli: Gianluca e Natasha. Il primo è stato al centro del gossip in passato per una storia d’amore con Raffaella Fico su cui la mamma si è pronunciata così: “di lei avevo sentito parlare molto, ma solo conoscendola ho capito che è una brava ragazza e non è per niente montata. E poi è di una bellezza imbarazzante. Ha talento, voglia di imparare, e non ha paura di mettersi in gioco. E poi ha quella bambina stupenda”.



