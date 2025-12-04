Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi: chi è? I due si sono conosciuti nel 1991 e hanno avuto due figli, Natasha e Gianluca

Nella vita di Umberto Tozzi c’è dagli anni Novanta la stessa donna. Si tratta di Monica Micheliotto, che il cantante ha conosciuto nel 1991 e con la quale è andato subito a convivere per poi sposarla nel 1995, qualche anno più tardi. I due formano una coppia salda e innamorata, tanto da essersi giurati amore ben cinque volte: due in chiesa, una in municipio e dopo ancora una alle Mauritius e un’altra a Montecarlo. Un modo per ribadire il loro amore e confermarlo anno dopo anno. Dalla storia d’amore tra Monica e Umberto sono nati due figli, Gianluca e Natasha. Prima ancora però Umberto Tozzi aveva avuto un altro figlio, Nicola Armando, avuto dalla relazione con Serafina Scialò, conosciuta prima di Monica. Ma chi è e cosa fa nella vita Monica Michielotto, la moglie di Umberto Tozzi?

Prima di innamorarsi di Umberto Tozzi, Monica Michielotto lavorava nel mondo della moda come indossatrice. Umberto l’ha notata proprio nel 1991 a una sfilata: lei stava lavorando come modella, lui si trovava in zona per un concerto, quando i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta, senza più separarsi. Da quel momento sono infatti arrivati cinque matrimoni e ben due figli, Gianluca e Natasha.

Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi: “È stata fondamentale”

Monica Michielotto, la moglie di Umberto Tozzi, è sempre rimasta al suo fianco anche in occasione della malattia, che lo ha colpito diversi anni fa. Un tumore alla vescica che Umberto è riuscito a superare con l’amore della sua famiglia e con le cure preziose dei medici. “Io non mi sono mai arreso ma lei è stata fondamentale” aveva spiegato. E ancora: “Oltre a fare un sacco di cose per me, con lei ho avuto la fortuna di avere questo nucleo familiare fantastico” ha spiegato il cantante torinese, che ha avuto due figli, Natasha e Gianluca, con la moglie.