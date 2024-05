Monica Michielotto, moglie Umberto Tozzi/ Lei: “riconosco la nostra storia nelle sue canzoni”

Tra Umberto Tozzi e la moglie Monica Michielotto c’è un grande amore. La conferma arriva a distanza di anni dal primo matrimonio con la volontà di entrambi di festeggiare l’anniversario di nozze con un rinnovo delle promesse d’amore dinanzi ai figli Natasha, nata dalla loro unione, e Nicola Armando, nato dalla prima moglie Serafina. Promesse che Umberto e Monica hanno voluto confermare nuovamente con una cerimonia intima e privata a cui hanno partecipato i loro figli e i nipoti. Per la coppia è la quinta promessa di matrimonio, visto che in passato i due hanno pronunciato il fatidico si prima in municipio, poi in Chiesa, alle Mauritius e infine a Montecarlo.

Chi è Umberto Tozzi/ Il cantautore pronto al ritiro dopo la malattia? "Sono in tour da cinquant'anni"

“Mia moglie è stata fondamentale” – ha detto Umberto Tozzi, cantautore di tantissimi successi internazionali come “Ti amo” e “Gloria”. Monica, infatti, c’è sempre stata nella vita dell’artista aiutandolo nei momenti di grande difficoltà e in particolare negli ultimi anni quando ha dovuto affrontare la malattia.

Monica Michielotto, chi è la moglie di Umberto Tozzi/ Lui:"vorrei risposarla una quinta volta!"

Umberto Tozzi, la moglie Monica Michielotto è anche la sua musa

Una bella e grande storia d’amore quella nata tra Monica Michielotto e Umberto Tozzi che sono marito e moglie dal 1995. La coppia non ha mai avuto un momento di crisi, anzi il loro amore è diventato sempre più forte unendoli ancora di più. Ma come si sono conosciuti? A raccontare il primo incontro è stata proprio l’ex modella: “ero ad una sfilata e lui per un concerto”. Per Umberto Tozzi è stato un vero e proprio colpo di fulmine: il fascino di Monica Michielotto ha immediatamente attirato la sua attenzione. Se per il cantante è stato un colpo di fulmine, le cose sono andate un pò diversamente per Michela che ha confessato: “io ci ho messo un pò. All’inizio non volevo saperne, ma poi mi sono perdutamente innamorata”.

Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi, figli Umberto Tozzi/ Nati da due matrimoni differenti

Da quasi 30 anni sono marito e moglie con Monica Michielotto che è stata e continua ad essere anche una musa per il cantautore. Proprio Monica ha raccontato: “riconosco la nostra storia nelle sue canzoni. Le scrive per me e questo mi gratifica e commuove”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA