Monica Michielotto, moglie Umberto Tozzi/ Lui: “ci si ama immensamente”

Monica Michielotto è la moglie di Umberto Tozzi, il noto cantautore conosciuto in tutto il mondo per successi del calibro “Ti amo” e “Gloria”. Un grande amore quello nato tra la donna e il cantautore che è padre di tre figli, Gianluca e Natasha e Nicola Armando, nati dalla precedente relazione e matrimonio con Serafina Scialò. Dopo la fine del matrimonio con la prima moglie, Tozzi ha ritrovato la serenità e l’amore tra le braccia di Monica che ha sposato in seconde nozze nel 1995. La coppia è felicemente innamorata e in diverse occasioni il cantautore ha espresso tutto il suo amore per la moglie dedicandole canzoni, ma anche frasi come “è bellissimo sposarsi sempre, è così quando si ama immensamente”. Umberto Tozzi e Monica stanno insieme da più di 30 anni e dal loro amore sono nati altri due figli: Gianluca e Natasha. I due si sono incontrati per la prima volta in occasione di una sfilata come rivelato proprio la donna in una intervista: “ero lì per una sfilata e lui per un concerto. Per lui è stato un colpo di fulmine, io ci ho messo un pò. Inizialmente non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui”.

Fabrizio Corona intervista amico Ciro Grillo/ Avvocato lo molla: "Non doveva parlare"

Monica Michielotto e Umberto Tozzi: è stato un colpo di fulmine

Il primo incontro tra Monica Michielotto e Umberto Tozzi ha cambiato per sempre le loro vite. Un vero e proprio colpo di fulmine quello scoccato tra la donna e il cantautore che li ha spinti a conoscersi, frequentarsi ed innamorarsi. Poco dopo la decisione di sposarsi. Una storia d’amore che dura da più di 30 anni e che la donna ha raccontato così: “riconosco la nostra storia, riconosco lui e me. So che le scrive per me e questo mi gratifica immensamente e mi commuove. Umberto chiede sempre il mio parere, si fida, sa che se una cosa non mi piace non riesco a mentire, che sia una canzone o un progetto… Grande responsabilità! E comunque lui è un grande e non teme giudizi anche se negativi, li ritiene costruttivi”.

LEGGI ANCHE:

Eros Ramazzotti/ "Momenti di imbarazzo a Felicissima Sera", parola di Pio e AmedeoFigli di Eros Ramazzotti: Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio/ "Il tempo non sente ragione..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA