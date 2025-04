Monica è la moglie di Alberto Angela, il figlio di Piero Angela e divulgatore scientifico molto apprezzato da grandi e piccini. La coppia è felicemente sposata dal 1993 e dal loro amore sono nati anche tre figli. Sono pochissime le informazioni sulla famiglia di Alberto Angela che, proprio come il padre, ha sempre preferito vivere la sua vita privata e sentimentale lontano dal clamore mediatico e dai riflettori del mondo dello spettacolo. Una scelta che conferma il carattere schivo e riservato del giornalista, ma anche della moglie e compagna di vita. Dopo un lungo fidanzamento, i due hanno deciso di sposarsi creando una bellissima famiglia composta da tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro.

Tra i figli di Alberto Angela solo Edoardo è diventato popolare sui social con il padre che in quell’occasione ha commentato: “l’attenzione esagerata dei social verso mio figlio Edoardo? Mi è dispiaciuto!.

Monica, chi è la moglie di Alberto Angela

Monica e Alberto Angela sono sposati da 32 anni, ma si conosce davvero pochissimo della loro vita di coppia. Una cosa è certa: i due sono molto complici e condividono tantissime passione tra cui quelle per i viaggi, il nuoto, l’arte, i viaggia e lo sport. Stando ad alcune indiscrezioni la donna avrebbe conquistato il giornalista e divulgatore scientifico prendendolo per il palato. Come? Con un buonissimo tiramisu, uno dei dolci preferiti di Alberto Angela. La coppia ha condiviso momenti di gioia, ma anche di paura come quando Alberto Angela è stato rapito nel deserto del Sahara, al confine tra Algeria e Niger.

“Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso” – ha raccontato il divulgatore scientifico rivelando – “sono stato sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie”. Un momento terribile della vita di Alberto Angela che ha trascorso 15 ore terribile come un condannato a morte subendo percosse e minacce. Fortunatamente tutto è andato per il meglio, visto che è stato liberato potendo così tornare dalla sua famiglia.