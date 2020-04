Monica, moglie Alberto Angela/ Quel momento tragico vissuto insieme

Pubblicità

Monica Angela è destinata ad essere una delle donne del mistero del mondo dello spettacolo. La moglie di Alberto Angela, tornato in onda con le sue Meraviglie, infatti è riuscita a tenersi distante dalle telecamere il più possibile, anche se in passato i due sono stati pizzicati insieme in un evento pubblico, a teatro. Un evento più che raro che risale all’anno scorso, quando il settimanale Gente ha pubblicato una foto della coppia. Insieme però hanno vissuto uno dei momenti più tragici che ha colpito il divulgatore scientifico, ovvero quando è stato rapito con la troupe nel deserto della Nigeria. “Si è materializzato un veicolo velocissimo da cui sono scesi tre individui, con turbante, occhiali da sole e kalashnikov“, ha detto Angela una volta superato il dramma, “sono state 15 ore di terrore allo stato puro: sotto tiro, calci nel costato, pugni alla tempia, schiaffi a mano aperta per sfondarti i timpani, interrogatori uno alla volta con urla e violenze psicologiche”. In tutto questo Monica è rimasta a casa, in silenzio e preoccupata per la sorte del marito.

Monica, moglie Alberto Angela: ecco perché è invidiatissima

Monica, moglie di Alberto Angela, è la donna che tutte un po’ invidiano, soprattutto perchè è riuscita a rubare il cuore di uno dei volti più affascinanti del piccolo schermo. Si tratta infatti della moglie di Alberto Angela, con cui condivide avventure e disavventure da oltre 26 anni. I due sono sposati infatti dal ’93 e che siano stati fidanzati a lungo, forse durante gli anni in cui il divulgatore scientifico stava muovendo i primi massi in tv al fianco del padre Piero Angela. Negli anni Alberto non si è sbilanciato troppo nel parlare della moglie, molto probabilmente per rispettare la volontà di entrambi di non rendere pubblica la loro vita di entrambi. Sappiamo però che il giornalista vede nella Monna Lisa il suo tipo di donna ideale. “Tutto quello che una donna dovrebbe avere”, ha detto a Donna Moderna qualche tempo fa, “dietro l’eleganza e la compostezza della sua figura, gli occhi scintillano di gioia e voglia di vivere e il suo sorriso ineffabile esprime sicurezza in se stessa e calore interiore. Trasmette serenità, classe, consapevolezza e anche un grande desiderio di sognare”. Quando il giornalista gli ha chiesto se ci sia un po’ di Monna Lisa anche in Monica, Alberto è rimasto sul vago: “Credo che sia così che ogni essere umano dovrebbe aspirare a essere”.



