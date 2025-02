Monica è la moglie di Alberto Angela e i due formano una famiglia molto unita che ha sempre preferito vivere lontano dai riflettori e dal clamore mediatico. Schivo e riservato, il figlio di Piero Angelo non è mai stato molto avvezzo al mondo del gossip e al chiacchiericcio, anzi ha sempre preferito tenere ben lontane le luci dello spettacolo sulla sua vita privata e familiare prediligendo di farsi conoscere ed apprezzare per il suo lavoro di giornalista e divulgatore. L’incontro con Monica risale a tantissimi anni e la coppia, dopo diversi anni di fidanzamento, nel 1993 hanno deciso di unirsi in matrimonio. Dopo le nozze i due sono diventati genitori per ben tre volte, visto che dalla loro unione sono nati i figli Edoardo, Riccardo e Alessandro.

Chi è Alberto Angela/ "Mio padre Piero? Era un giornalista, io un ricercatore, avevamo due approcci diversi"

Più di 30 anni d’amore Monica e Alberto Angela che hanno sempre vissuto il loro amore lontani dal gossip cercando di trasmettere i giusti valori e principi anche ai figli.

Monica e Alberto Angela: 32 anni di matrimonio e d’amore

Monica e Alberto Angela sono marito e moglie da 32 anni e hanno sempre evitato di parlare della loro vita privata confermando il loro carattere riservato. Nonostante la grande popolarità di Alberto Angela, uno dei divulgatori e conduttori più apprezzati e seguiti del piccolo schermo, i due sono riusciti nel corso di tutti questi anni a tenere il gossip lontano dalla loro vita a conferma che non per forza di cosa bisogna raccontare tutto. Anzi hanno sempre evitato la fama e la notorietà di canali come quelli dei social al punto che quando il figlio Edoardo è diventato popolare, il padre ha precisato: “mi è dispiaciuto tale attenzione”.

Piero, chi è il padre di Alberto Angela? Com'è morto/ Malattia tenuta nascosta fino all'ultimo

Ma chi sono i figli di Alberto Angela e della moglie Monica? Riccardo è il primo figlio e assomiglia moltissimo al padre con cui condivide la passione per il nuoto. Poi c’è Edoardo che è diventato famoso dopo la pubblicazione di una foto che lo ritraeva con il padre e il nonno Piero; uno scatto che ha attirando l’attenzione del pubblico femminile rendendolo molto popolare sui social. Infine c’è Alessandro, il terzo figlio e il piccolo di casa Angela di cui si conosce davvero poco.