Monica moglie di Alberto Angela e i figli Edoardo, Alessandro e Riccardo/ “Sono molto orgoglioso di loro”

Alberto Angela e il rapporto con la moglie Monica: parola d’ordine ‘riservatezza’

Alberto Angela è uno dei volti più amati della TV italiana. Il divulgatore scientifico è sempre pronto a raccontare quando si tratta di cultura, molto meno lo è però quando si parla invece di vita privata. L’uomo è infatti molto restio a parlare in TV o sui giornali della sua storia d’amore con Monica, sua moglie. Della loro relazione sappiamo che si sono sposati nel 1993 ma che il loro è un amore di gioventù.

I due si sono conosciuti quando era studenti e di lì a poco si sono innamorati. Monica condivide la volontà di Alberto di totale riservatezza e infatti rare sono le sue apparizioni al suo fianco, così come ancor più rare sono le interviste in cui si parla della loro storia d’amore. Dalla loro unione sono nati tre figli: Riccardo (nato nel 1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004).

Alberto Angela orgoglioso dei figli Riccardo, Alessandro e Edoardo

E se del rapporto con la moglie Monica parla raramente, Alberto Angela è molto più aperto quando si parla dei suoi figli. Di loro, in un’intervista rilasciata al settimanale OGGI, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di loro”, e ancora: “Ai figli non bisogna dire quello che devono fare, ma consigliare loro quello che non devono fare”. In merito al loro futuro e alla possibilità che seguano le orme del papà e del nonno, ha detto: “Io, fino a 27-28 anni, ho fatto il paleontologo e non avrei mai immaginato di lavorare televisione. I miei figli ora sono tra i 18 e i 23 e fanno quello che ho fatto io alla loro età: studiano, sono entusiasti dei loro impegni. Anche loro sono appassionati di scienza, di ricerca”.

