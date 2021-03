Monica Moreno, moglie Joaquìn Cortès/ “Tutto quello che viviamo è incredibile”

Monica Moreno è la moglie Joaquin Cortes, il famosissimo ballerino di flamenco. Un grande amore quello che lega il ballerino sex symbol alla donna che sin dall’inizio della loro relazione hanno preferito tenere ben lontani i riflettori dalla loro vita privata. Una scelta condivisibile visto che il ballerino per tantissimi anni è stato tra i personaggi più richiesti e ricercati nel mondo dello spettacolo per via dei suoi flirt con tantissime donne famose tra cui è impossibile non ricordare Naomi Campbell.

A distanza di anni però, il bel Joaquin ha messo la testa a posto quando ha incontrato Monica su cui si conosce davvero poco. Dopo il primo incontro i due hanno cominciato a frequentarsi e innamorarsi; poi la decisione di sposarsi. Un matrimonio felice suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli. Proprio dalle pagine di “Hola” un noto settimanale spagnolo, il ballerino di flamenco ha condiviso la grandissima gioia di diventare padre del piccolo Romeo.

Monica Moreno e Joaquin Cortes: l’amore

Monica Moreno e Joaquìn Cortès sono sempre più innamorati. La coppia pur essendo molto attenta alla vita privata non si risparmia sui social dove il ballerino di flamenco pubblica diverse foto in compagnia dell’amatissima moglie Monica e del primo figlio Romeo. Proprio sui social aveva condiviso e annunciato la lieta notizia di diventare papà per la prima volta con un post che ha emozionato i tantissimi fan. ” “Que poquito me queda ya para conocer a mi gordito…🐒👏🏻. R. O. M. E. O.” – scrisse il ballerino che in italiano è stato tradotto così: “quando poco mi resta per incontrare il mio ciccione … 🐒👏🏻. R. O. M. E. O”. Sul finale poi un ringraziamento alla vita: “gracias mi vida por hacerme partícipe de esta aventura… Todo lo que estamos viviendo es increíble…🖤” ossia “grazie vita mia per avermi reso partecipe di questa avventura.. Tutto quello che stiamo vivendo è incredibile..🖤”.

