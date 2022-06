Monica Oltra (Sinistra spagnola) indagata/ Aiutò ex marito a insabbiare abusi minori?

Monica Oltra, vicepresidente della Comunità Valenciana e leader emergente della sinistra spagnola, è indagata per favoreggiamento. La Corte Superiore di Giustizia la accusa di avere insabbiato gli abusi sessuali ai danni di una minorenne perpetrati dal suo ex marito, il quale è stato condannato. Le indiscrezioni su un possibile coinvolgimento nel caso da parte della diretta interessata, che fa parte della coalizione Compromís, come riportato da Ansa, si susseguivano da tempo.

In base a quanto affermato dal giudice responsabile della causa, “esiste una serie di indizi che, nel loro insieme, fanno sospettare che possa essere esistita un’azione in accordo tra la signora Oltra e vari funzionari a suo carico, allo scopo o di proteggere il suo ex partner o la propria carriera politica”. È per questo motivo che l’esponente della sinistra spagnola è stata chiamata a testimoniare in aula il prossimo 6 luglio.

Le indagini sul caso stanno dunque andando avanti. Il Tribunale, nel dettaglio, ritiene che vi siano delle indicazioni secondo cui Monica Oltra, vicepresidente della Comunità Valenciana e leader emergente della sinistra spagnola, abbia partecipato alla predisposizione di un fascicolo che, secondo il gip, è stato aperto quando il caso era già proceduto e con il scopo di ostacolare le indagini. L’obiettivo era proprio quello di insabbiare quanto fatto dall’ex marito e al contempo proteggere la propria carriera politica.

“Può darsi che le diverse procedure e pratiche svolte all’interno del ministero, considerate in astratto e isolatamente, non possano essere intese come illegali o addirittura irregolari”, ha affermato la corte nella sua decisione. Nonostante ciò, si ritiene che, “nel loro insieme, mettendole in relazione”, inducano a sospettare “di essere state preparati con uno scopo ben preciso, completamente estraneo a quello per cui erano concepite”. Tale finalità è di “dubbia legalità” secondo quanto evidenziato dal gip.











