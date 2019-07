Monica Pirovano accusata di furto di preziosi/ Video, l’imprenditrice “Un equivoco”

L’imprenditrice milanese Monica Pirovano, è accusata di furto aggravato. Lo scorso 21 giugno la 55enne trapiantata in Valle d’Aosta, numero uno della Cogne Acciai Speciali (fra le poche esponenti del gentil sesso alla guida di un’azienda siderurgica italiana), era stata catturata dalle telecamere di sicurezza mentre prendeva un Rolex Datejust del valore di 8 mila euro, con l’aggiunta di un braccialetto Tiffany da mille euro, lasciati in una vaschetta da un’altra turista, sui rulli dei controlli all’imbarco. Il furto è avvenuto presso lo scalo di Torino, poi portato alla luce dalla polizia aeroportuale. L’imprenditrice si dice totalmente estranea ai fatti, ed ha voluto chiarire la propria posizione ai microfoni di Repubblica: “Si tratta di un grosso equivoco – afferma – io non sono una ladra e non voglio passare come tale. Non ho mai voluto rubare quegli oggetti, piuttosto volevo restituirli alla legittima proprietaria”.

MONICA PIROVANO ACCUSATA DI FURTO DI PREZIOSI

La Pirovano non ha trovato la legittima proprietaria in aeroporto e di conseguenza ha pensato di consegnare i preziosi all’ufficio oggetti smarriti solo al ritorno dal viaggio. “Quel venerdì – prosegue nel suo racconto – ero in partenza per un viaggio nel fine settimana e, di solito, parto tutti i venerdì, quindi sapevo che non sarebbe passato molto tempo prima che potessi ripassare dall’ufficio oggetti smarriti e consegnare Rolex e braccialetto”. Il giornalista fa quindi notare all’imprenditrice che dal video girato, che trovate qui sotto, sembrerebbe che la stessa indossi il Rolex appena preso: “L’orologio che mi si vede al polso destro è il mio – afferma – è un Cartier e non un Rolex, lo si vede dal bordino d’oro del quadrante. Non avevo davvero ragione di rubare un orologio, per quanto prezioso. Possiedo io stessa un Rolex e non ho motivo per volerne un altro e in ogni caso, se lo volessi, lo acquisterei”. L’imprenditrice meneghina spera ora di poter chiarire davanti ai pm l’inghippo: “Ho agito in buona fede – conclude l’intervista – ma voglio scusarmi se ha pensato di essere vittima di un furto”. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO GIRATO ALL’AEROPORTO





