Monica, Riccardo, Alessandro, Edoardo: moglie, figli Alberto Angela/ Il rapimento

Monica, Riccardo, Alessandro, Edoardo sono la moglie e i figli del celebre conduttore Alberto Angela. Dalla loro storia d’amore sono appunto nati i tre figli, che sono l’orgoglio di entrambi. Da tempo, Monica, è la persona che sostiene e ama incondizionatamente Alberto. A differenza del divulgatore, la sua dolce metà ha sempre preferito mantenersi alla larga dalla luce dei riflettori. Infatti, di lei, non circolano moltissime informazioni in rete.

Ciò che è certo è che sono felice innamorati da più di venticinque anni e amano condividere e coltivare tutte le loro passioni. Tra le loro attività preferito lo sport e l’arte, ma anche i viaggi e la cucina. In più di una occasione, il divulgatore, ha raccontato della sua passione per i dolci e di come sia incantato dalle capacità ai fornelli di sua moglie Monica.

La storia d’amore tra Monica Angela e Alberto Angela e il dramma del rapimento

Il grande sentimento che lega Alberto Angela a Monica gli ha permesso di superare momenti davvero terribili e di trovare un coraggio straordinario. Tra i ricordi più dolorosi e spaventosi c’è sicuramente il rapimento in Nigeria, descritto con queste parole dal noto divulgatore in una vecchia intervista rilasciata al magazine DiPiù: “Dopo l’assalto sono seguite quindici ore di terrore: sotto tiro, calci nel costato, pugni alla tempia, schiaffi a mano aperta per sfondarti i timpani, interrogatori con urla e violenze psicologiche, uno alla volta, senza capire cosa volessero. Prima ci chiedevano hashish, poi alcol, soldi, ci domandavano se fossimo spie. Giocavano con noi, terrorizzandoci”.

