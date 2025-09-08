Monica Romano, chi è la moglie di Rino Gattuso: la famiglia del CT dell'Italia, la loro storia d'amore sbocciata nel 1997 e i figli Gabriela e Francesco

Monica Romano, chi è la moglie di Rino Gattuso CT dell’Italia

Questa sera, lunedì 8 settembre 2025, va in onda in prima serata su Rai 1 la partita Israele-Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo la goleada contro l’Estonia per 5-0 dello scorso venerdì sera, la Nazionale italiana cerca un nuovo successo nella partita in programma stasera alle ore 20.30. Scalda i motori anche il CT Rino Gattuso che sarà supportato dal tifo di tutta Italia, ma anche della sua meravigliosa famiglia.

In merito alla sua vita privata, sempre piuttosto riservata e poco avvezza ai riflettori, sappiamo che ha una moglie di nome Monica Romano, alla quale è sentimentalmente legato ormai da tantissimi anni. Di lei non si conoscono moltissime informazioni, essendo anche lei piuttosto riservata.

Sappiamo che i due si sono conosciuti a Glasgow nel 1997, anno in cui Gattuso militava nei Rangers; lei viveva lì con la sua famiglia e aveva in gestione un ristorante a conduzione familiare. Inoltre sappiamo che ha una sorella ben più famosa, Carla Romano, nota per la sua carriera giornalistica nonché volto della televisione britannica; ha esordito sul piccolo schermo nel 1997 per la BBC, ora invece lavora per l’emittente GMTV.

Rino Gattuso, dedica a moglie e figli dopo la vittoria contro l’Estonia

Entrando nel merito della storia d’amore tra Rino Gattuso e la moglie Monica Romano, i due fanno coppia fissa dal 1997 e dal loro matrimonio sono nati due figli, Gabriela e Francesco (quest’ultimo a sua volta calciatore). La coppia è molto riservata, lontanissima dalla vita mondana, e le poche informazioni in merito sono arrivate da qualche dichiarazione pubblica.

Lo stesso Rino Gattuso, per esempio, dopo la goleada contro l’Estonia di venerdì sera ha parlato alla stampa e ha voluto dedicare la vittoria proprio alla sua famiglia. Queste le dichiarazioni commosse davanti ai giornalisti: “La dedica è per la mia povera moglie che mi sopporta dal 1997, quando sono andato a Glasgow… sono 28 anni che stiamo insieme. Poverina, so cosa le ho fatto passare in questi anni: le squadre che ho cambiato e tutti gli anni che mi ha sopportato quando ero giocatore. La dedica va a lei e ai miei figli Francesco e Gabriela: sono persone che mi fanno stare bene e che amo veramente“.

