MONICA SCATTINI, EX FIDANZATA ROBERTO BRUNETTI/ “Ha sofferto quando l’ho lasciata”

Monica Scattini è stata per anni al fianco di Roberto Brunetti, aka Er Patata del film Romanzo criminale, Paparazzi e Il ritorno del Monnezza. Li legava un’amicizia particolare, un legame protrattosi per ben 16 anni dal 1995 al 2011. Monica non avrebbe mai superato l’“abbandono” di lui. Come lei stessa ha dichiarato a Eva Tremila, Brunetti si sarebbe allontanato all’improvviso: “Sono tornata domenica sera da Tangeri: sono stata impegnata per 6 mesi tra Parigi, Bruxelles e Montecarlo sul set di Cloclo, un importantissimo film francese che racconta la storia del cantante Claude Francois, star della canzone d’Oltralpe negli anni 60-70, di cui io interpreto la madre”, ha raccontato. Lunedì mattina, Roberto l’ha lasciata: “Mi ha solo detto che sta male, sta in crisi, e che voleva prendersi una pausa di riflessione. Altro non so. Forse ha preso una sbandata per un’altra e non ha avuto il coraggio di dirmelo. Io sto malissimo. Spero solo che sia una cosa momentanea e che torni da me, come dicono gli amici. Io l’ho amato tantissimo in questi anni e lo amo ancora”.

Roberto Brunetti e i perché dell’allontanamento da Monica Scattini

Ma Roberto Brunetti non è più tornato da Monica Scattini. La loro unione apparentemente forte è crollata nel giro di pochi giorni. I due non sono mai stati sposati, pur essendosi sempre mostrati inseparabili. In occasione della “separazione”, Monica si preoccupò perché Roberto non sarebbe più stato al suo fianco, nelle sue uscite pubbliche. Lui, al contrario, se ne fece una ragione. Non si sa esattamente cosa l’abbia portato ad andarsene: quel che è certo, invece, è che i due sono rimasti in buoni rapporti. In occasione della scomparsa di lei, nel 2015, Roberto ha commentato: “Era una persona molto solare, molto simpatica, allegra, sempre allegra”. “Purtroppo gli amori vanno e vengono. Dopo 17 anni era un po’ così, un po’ finita. Succede, in amore. È strano. Anch’io sono stato male, ma lei effettivamente ha sofferto di più”. Quanto alla sua vita privata, Brunetti ha dichiarato a Fanpage.it: “Non lavorando più col cinema, mi sono aperto una pescheria. Non la frequentavo più, non frequentavo più il mondo dello spettacolo. Erano due o tre mesi che non la incontravo più, anche se abitavamo tutti e due a Trastevere. Sapevo che era stata poco bene, ma non pensavo al disastro”.

Roberto Brunetti piange al ricordo di Monica Scattini

Roberto Brunetti non rimpiange niente, del suo rapporto con Monica Scattini. Certo, l’attrice le manca e si commuove ancora al ricordo, ma nessun rimorso: “Siamo stati molto bene insieme, ci siamo fatti un sacco di risate. Abbiamo vissuto una bella storia. Non dimenticherò mai il suo sorriso, le sue battute, era molto divertente, anche nei momenti difficili della vita, quando c’era poco lavoro. Eravamo molto simpatici, insieme e con gli altri. Mi emoziono perché ha fatto parte della mia vita e questa cosa non si può ignorare”.



