Monica Seles: “Anche asciugarmi i capelli era difficile”, la campionessa rivela la dura battaglia contro una malattia rara.

Malattia Monica Seles: “Momenti che non scorderò mai”

Monica Seles, celebre ex tennista, ha rivelato di soffrire di una malattia autoimmune, la miastenia grave. La 51enne ha voluto parlarne ai fan prima degli US Open, per sensibilizzare le persone che non conoscono ancora questa patologia. In vista del 24 agosto, ha pubblicato un video in cui racconta il difficile percorso per arrivare alla diagnosi e quello che la miastenia comporta. “Anche solo asciugarmi i capelli… era diventato molto difficile“, ha svelato la campionessa.

Di certo la vita non è stata molto clemente con lei, dato che negli anni ha vissuto momenti davvero complessi. Nel 1993, Monica Seles era stata aggredita da un uomo con in mano un coltello mentre stava per fare un torneo in Germania. Dopo l’accaduto, i fan di New York l’avevano accolta con tanto affetto per aiutarla a riprendersi dal trauma: “Quelli sono momenti che non scorderò mai“, aveva detto. Oggi Monica Seles impara a vivere una nuova quotidianità, ma senza arrendersi alla difficile patologia.

Monica Seles racconta la malattia: “I sintomi che non potevo ignorare”

“Ho dovuto, usando termini tennistici, resettare diverse volte. Il mio primo reset è arrivato quando sono giunta negli Stati Uniti (dalla Jugoslavia): non parlavo la lingua e ho lasciato la mia famiglia. È stato un periodo molto difficile“, ha detto Monica Seles rivolgendosi a chi la segue. Inizialmente, la tennista si è rivolta ad un neurologo dicendo di avere la vista doppia, e di provare una forte debolezza alle gambe e agli arti superiori. “Giocavo con alcuni bambini o familiari e mi capitava di perdere una palla. Pensavo: ‘Ne vedo due’. Questi sono ovviamente sintomi che non si possono ignorare“, ha continuato la campionessa, che approfittando degli US Open in arrivo, ha raccontato a tutti della diagnosi ricevuta nel 2022.