Monica Setta, battuta su Sophie Codegoni/ “Ritocchini? Ha fatto bene se era così…”

«Quella era prima? Ha fatto bene allora». Questa l’esclamazione di Monica Setta a UnoMattina in Famiglia su Sophie Codegoni e i suoi ritocchini estetici. Facciamo un passo indietro. Come al solito l’umorista Gianni Ippoliti stava sfogliando i settimanali di gossip. Ad un certo punto ha proposto la notizia di qualche mese fa relativa ad una confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne, che si è pentita di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. «C’è un articolo su Novella 2000 in cui si dice: “Labbra rifatte? Sì! Ma naturale!” Che vuol dire? In alcuni casi si vede che sono rifatte». Poi cita l’articolo su Sophie Codegoni e quando viene mostrato il suo volto si sente in sottofondo esclamare «Bella».

Sophie Codegoni/ Gelosa di Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge? (GF Vip)

Quindi, arriva l’immagine che contrappone il prima e dopo della concorrente del Grande Fratello Vip 2021 e l’esclamazione di Monica Setta, con Tiberio Timberi e Ingrid Muccitelli che scoppiano a ridere per la battuta.

La battuta di Monica Setta su Sophie Codegoni: risate in studio

«È la verità, è venuta molto bene», ha proseguito Monica Setta. Ma gli altri conduttori di UnoMattina in Famiglia continuavano a ridere per quella battuta su Sophie Codegoni. «Ma perché? È la verità. Era bella, ma così è ancor più bella», si è giustificata la conduttrice, che si è unita alle risate per quella battuta spontanea che si è fatta scappare. Un momento divertente che sembra allontanare le voci circolate nei mesi scorsi riguardo alcune tensioni all’interno della squadra di conduttori di UnoMattina in Famiglia che invece in questa occasione hanno mostrato un po’ di complicità scoppiando a ridere tutti insieme per quella battuta simpatica su Sophie Codegoni e le sue confessioni sui ritocchini estetici.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni alleate contro Gianmaria Antinolfi/ L'appello ai fan..

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni smaschera Gianmaria Antinolfi/ "Vuole fare la vittima ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA