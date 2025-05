Monica Setta rompe il silenzio sulla sua imitazione di Giulia Vecchio al GialappaShow: “Sembro un mostro”

L’imitazione di Monica Setta fatta da Giulia Vecchio al GialappaShow continua a far discutere ed adesso a rompe il silenzio è la diretta interessata in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair. Monica Setta ha stroncato la sua imitazione senza mezzi termini definendola volgare, offensiva e persino diffamatoria. “Mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l’incredibile Hulk.” ha premesso la conduttrice di Storie di Donne al Bivio che poi ha proseguito facendo un paragone con quella fatta a Milly Carlucci, sempre dalla stessa attrice Giulia Vecchio.

La padrona di casa di Ballando con le stelle viene dipinta in maniera molto morbida e deliziosa mentre lei appare in maniera volgare. “Mi hanno messo il naso adunco, che non ho, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro e questo ha scatenato diverse reazioni” si è sfogata Monica Setta. Insomma, la conduttrice non ha per nulla gradito la sua imitazione al GialappaShow ritenendo offensiva e denigratoria: “Che bisogno c’è di diffamare la mia attività mettendo i piedi in faccia agli intervistati, quasi a dire che le mie interviste vengono fatte con i piedi? questa non è più satira, ma diffamazione.”

Monica Setta contro la GialappaShow: “Ricevo minacce di morte”

Monica Setta ha continuato l’intervista a Vanity Fair andando contro alla sua imitazione al GialappaShow. Innanzitutto ha confessato che a causa della sua imitazione ha ricevuto offese, critiche, attacchi e persino minacce di morte che non la fanno stare tranquilla perché lei vive con sua madre che ha 92 anni e con la figlia che è una giovane donna e teme per la loro incolumità. E non è tutto perché successivamente ha anche ammesso di aver sentito Giulia Vecchio e di essersi complimentata con lei ben prima di aver visto la performance.

Infine spazio ha avuto anche un’altra sua imitazione che però non è mai stata mandata in onda: quella di Vincenzo De Lucia a Belve da Francesca Fagnani. La conduttrice ha dichiarato che lei non ha scelto di stoppare l’intervista ma semplicemente che era in un momento non facile della sua vita privato e le avrebbe fatto strano vedersi imitata in quelle settimane. Ha confidato il suo stato d’animo alla conduttrice ed è stata quest’ultima ha stoppare la sua imitazione.