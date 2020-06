Monica Setta difende Venier/ Mara “Timperi-Ippoliti poveracci”, Tiberio “spiace ma…”

Pubblicità

Una domenica partita con piede sbagliato – è proprio il caso di dirlo – per Mara Venier, reduce nelle passate settimane di un brutto incidente che le è costato una frattura al piede. Tuttavia, nelle passate ore proprio il suo piede ingessato è stato oggetto di ironia da parte del collega Tiberio Timperi e del giornalista Gianni Ippoliti, protagonisti di Unomattina in famiglia. Ed a correre in soccorso della conduttrice veneta è stata l’amica e collega Monica Setta, che ha difeso a spada tratta Mara Venier. Nonostante questo, la vulcanica “zia Mara” è intervenuta su Instagram con un post nel quale, oltre a ringraziare Monica Setta ha anche commentato in modo arrabbiato l’ironia di Ippoliti e Timperi bollandoli come “poveracci”. Post social poi successivamente cancellato ma che è stato ripreso da numerosi siti online. Tutto ha preso il via nella consueta rassegna stampa satirica tenuta nella trasmissione mattutina di Rai1 da Gianni Ippoliti che, imbattutosi nell’immagine di una rivista che immortalava proprio la Venier in sedia a rotelle, fuori da una clinica, ha commentato in maniera cinica: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive”. Un commento che però non è piaciuto alla padrona di casa Monica Setta, prontamente intervenuta in difesa dell’amica Mara: “Lei sta soffrendo ed è anche molto brava”.

Mara Venier, Monica Setta la difende: la reazione alle parole di Timperi e Ippoliti

Mara Venier, venuta a conoscenza dello scambio di battute nel corso del programma Unomattina in famiglia non ha preso benissimo l’ironia che i due hanno riservato su di lei e sull’incidente avvenuto nelle passate settimane, ed ha reagito, forse d’istinto, con un post Instagram, ringraziando l’amica Monica per le parole riservatele e attaccando i due colleghi: “Cari Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi non si ironizza e si ride sul dolore e la sofferenza di una persona… Siete due poveracci”. Zia Mara ha poi voluto ribadire il concetto anche nella didascalia al post (poi cancellato), scrivendo: “Grazie a @moni_setta ….due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo …… gianni Ippoliti &tiberio timperi!”. Il post è stato prontamente ripreso prima che venisse cancellato ed anche Tiberio Temperi si è accorto della replica della collega, replicando a sua volta attraverso il suo profilo Instagram: “Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto. Un bacione. @mara_venier”. I due colleghi faranno pace anche lontano dai social, lasciandosi tutto alle spalle?





