Monica Setta/ “Ho amato un uomo che non era innamorato di me…”

Monica Setta si racconta nel salotto di Io e Te. Ospite di Pierluigi Diaco, la giornalista apre il suo cuore in un faccia a faccia molto intimo. “Mia madre ti ha scritto una lunga lettera che ti arriverà oggi pomeriggio insieme a dei fiori perchè io ho dimenticato di prendere”, esordisce così la Setta nella sua intervista. “Lei è stata un’insegnante di italiano, è stata molto severa, forte, determinata e voleva che io facessi quello che volevo fare, ma voleva che mi laureassi in tempo. Mi sono laueata in quattro anni, nel 1988 in filosofia. Mi sono iscritta all’università nel 1984, nel 1985 ho incontrato la Cisl e ho lavorato come addetta stampa per il sindacato per tre anni“, aggiunge Monica Setta ricordando i suoi inizi professionali. Nel corso della sua carriera, la Setta è stata molto criticata. “Ho sofferto tante per le critiche perchè sono state feroci. Anche quando ho iniziato UnoMattina non è stato tutto rose e fiori. C’è stata una parte che ha guardato con sospetto questo mio ritorno”, aggiunge la Setta. Nel corso degli anni, la giornalista ha lavorato su se stessa cercando di cambiare. Un cambiamento avvenuto solo due anni fa. “Adesso sono cambiata e sono diventata adulta con la morte di mio padre avvenuta nel 2018. Lui era tutto per me ed era sempre molto tollerante e comprensivo a differenza di mia madre che è sempre stata molto severa”, confessa.

MONICA SETTA: “NON E’ FACILE PER ME RELAZIONARMI CON GLI UOMINI”

Monica Setta è una donna forte, determinata, ma anche fragile. “Sono stata anche una donna molto ribelle. A 38 anni feci una copertina legata al Corriere della sera che fece molto discutere e questo non piaceva. Ancora oggi viviamo in un mondo di ipocriti. E’ vero che l’abito non fa il monaco, ma secondo me, ancora adesso, l’abito fa il monaco e io mi sono sempre presentata in modo aggressivo e questo non piaceva a tutti”, racconta Monica Setta che poi svela anche un retroscena della sua vita privata. Senza scendere nei dettagli, la giornalista confessa di avere difficoltà nel rapporto con gli uomini. “Ho avuto sempre grandi difficoltà a relazionarmi con gli uomini. Sono una donna profondamente sentimentale e non ho mai saputo scindere le relazioni solo fisiche. Tutte le volte che mi piaceva un uomo, automaticamente minnamoravo. Spesso accadeva che l’innamoramento non fosse reciproco. Mi è capitato anche nel caso più importante della mia vita dove sicuramente ho trovato un uomo che mi ha voluto tanta bene, ma non era innamorato e me l’ha detto in tutti i modi“, confessa Monica Setta.



