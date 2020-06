Monica Setta/ “Il segreto di Unomattina in famiglia? Siamo io e Tiberio Timperi”

Monica Setta è stata protagonista di una stagione di “Unomattina in famiglia” all’insegna del successo di ascolti e la sua riconferma al timone della trasmissione appare scontata. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la giornalista ha dichiarato: “Il segreto di questi risultati sta nella coppia formata da me e Tiberio Timperi. Tra noi è nata una bella armonia che, probabilmente, arriva a chi ci guarda“. Interpellata sulla prima cosa che intende fare una volta chiuso il programma il prossimo 28 giugno, la Setta non ha dubbi: “Mi taglierò i capelli. Compatibilmente con tutte le restrizioni e le cautele necessarie, trascorrerò l’estate in Puglia. Appena arrivata, andrò dal parrucchiere: sono troppi anni che porto i capelli lunghi, mi sono stufata. Se ho avvisato Michele Guardì, notoriamente attento a tutti i dettagli? Michele è il mio idolo. Se ho accettato di tentare l’avventura di ‘Unomattina in famiglia’ è stato proprio per lui. Tiberio stava lì da più di vent’anni, io ero la novità: se qualcosa fosse andato storto sarebbe stata colpa mia“.

MONICA SETTA: “VOLEVO UN PROGRAMMA ECONOMICO MA…”

Nei piani di Monica Setta, prima che la tempesta coronavirus si abbattesse sull’Italia, c’era quello di proporre alla Rai una striscia quotidiana dedicata all’economia: “L’economia è il mio pane: ogni giorno leggo “Il Sole 24 Ore”, il “Financial Times” e “Milano Finanza”, e la prima cosa che faccio la mattina quando mi alzo è controllare la chiusura delle Borse estere, l’apertura di quella di Milano e lo spread. Per questo avevo pensato ad un programma economico ma oggi, purtroppo, non sarebbe più proponibile“. Il motivo la Setta lo ha spiegato anche a Tv Sorrisi e Canzoni: “La crisi del Covid-19 ha alterato tutto: come si fa a spiegare alla gente come risparmiare quando la prossima finanziaria sarà tutta una manovra lacrime e sangue?“.



