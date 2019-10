Monica Setta/ La ritrovata serenità: “A Unomattina in Famiglia in punta di piedi…”

Monica Setta sarà ospite stasera del programma condotto da Amadeus “I soliti ignoti”. Dopo averlo reso noto tramite Instagram, ha anche ricevuto molti commenti di coloro che la seguiranno nell’appuntamento dell’access prime time di Rai1. Ecco di cosa si occupa il game show, direttamente dal sito ufficiale della Rai. Ogni sera, nel Teatro delle Vittorie di Roma, un concorrente sarà alle prese con il gioco in cui bisogna abbinare a otto “ignoti” la giusta identità. Durante tutta l’indagine saranno come sempre indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. In palio ci sono ogni sera 250.000 euro, che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale, dai picchi di ascolto altissimi, del “parente misterioso”, che, nella nuova stagione, avrà una novità.

Monica Setta ospite a I Soliti Ignoti

Monica Setta, sarà tra i protagonisti in gioco, facendo parte anche del game finale relativo al grado di parentela. Recentemente intervistata per S’è fatta notte, il programma condotto da Maurizio Costanzo, ha parlato anche del nuovo impegno lavorativo alla conduzione di Uno Mattina in Famiglia. Poi la giornalista, ha raccontato anche di una storia d’amore molto forte e intensa: “Erano anni importanti per me, avrei potuto consolidare la mia posizione e dare una svolta alla mia carriera giornalistica… invece mi sono abbandonata a quella passione e ne ho pagato le conseguenze. Non c’è stato un lieto fine, però quell’uomo mi è rimasto nel cuore” ha poi aggiunto. Tanta felicità invece, per il nuovo impegno televisivo: “E’ un programma che va in onda dal 1989, il gioiello di Michele Guardì. Inizialmente l’idea era quella di condurre una striscia quotidiana di economia su Rai1, ma poi la direttrice Teresa De Santis ha voluto che io rimanessi a Uno Mattina in Famiglia”.

Il nuovo impegno TV

Monica Setta, intervistata da LaNostraTV.it, ha raccontato il suo nuovo ruolo. “Sono entrata a Uno Mattina in Famiglia in punta di piedi, con umiltà e passione, convinta di andare a condurre insieme al grande Tiberio Timperi uno dei programmi più longevi e di successo della Rai. Si tratta infatti di una trasmissione che va in onda dal 1989 prima su Rai2 e poi sulla rete ammiraglia. Tutto nasce dal genio di Michele Guardì”. Per la giornalista lavorare con il regista siciliano è sempre stato un sogno: “Ti svelo un segreto: quando nel 2009 Massimo Liofredi, già capostruttura della mia Domenica In, divenne direttore di Rai2, mi chiamò a lavorare con lui e mi chiese quale fosse la mia ambizione. “Mi piacerebbe lavorare con Guardì”, dissi. Liofredi, però, voleva che io facessi un programma di politica nel daytime e nacque così Il Fatto del Giorno. Pochi sanno che fu proprio Guardì a concedermi parte del suo studio, che è lo stesso di Uno Mattina in Famiglia. Ogni giorno lui andava in onda con I Fatti Vostri e alla fine una squadra Rai smontava e rimontava la scenografia del mio programma. Guardì mi diede consigli utili sui contenuti. Consigli che si rivelarono preziosi”.



