Monica Setta: “Misuravo la febbre di continuo”/ “Coronavirus, Tiberio Timperi e…”

Monica Setta può ormai definirsi davvero un volto noto per tutti i telespettatori italiani, che hanno imparato ad apprezzarla e a seguirla nell’appuntamento con “Unomattina in Famiglia” insieme a Tiberio Timperi. Sulle colonne del settimanale “DiPiù Tv”, la 55enne ha raccontato la sua quarantena e i suoi timori connessi alla pandemia di Coronavirus che, all’inizio, la terrorizzava incredibilmente: “Nelle prime settimane mi bastava pronunciare la sola parola ‘pandemia’ e venivo presa dall’angoscia, mi misuravo la temperatura di continuo, anche più volte al giorno. Avevo paura e non soltanto per me. Soprattutto per mia madre, visti i tanti anziani che non ce l’hanno fatta. Ho voluto proteggerla”. Come? Facendola trasferire nell’appartamento che la presentatrice possiede nella medesima casa in cui risiede e celebrando addirittura il suo 87° compleanno a distanza, suonandole il campanello e facendole trovare davanti alla porta una bella torta con sopra le candeline e intonando, insieme alla figlia, la classica canzoncina dedicata a tutti i festeggiati (“Tanti auguri a te”).

MONICA SETTA: “LA MIA VITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS”

Monica Setta ha quindi fatto il punto sul mondo del lavoro e su come sia variato il suo modo di approcciarsi agli impegni che la aspettano. Innanzitutto, in camerino, per prepararsi alla trasmissione, per prima cosa pulisce e igienizza tutti i ripiani presenti. “Dopodiché – ha dichiarato a “DiPiù Tv” – vi appoggio tutte le cose che mi servono per il trucco e il parrucco, perché non ci sono ancora i professionisti del settore dietro le quinte”. Poi si va in onda, con un programma che le ha consentito di togliersi grandi soddisfazioni. “Sono entrata in punta di piedi in questo contenitore che esiste da oltre trent’anni, con la presenza ultraventennale di Tiberio Timperi. Temevo che la novità rappresentata da me risultasse poco gradita, invece siamo andati alla grande, con ascolti eccezionali”. Infine, Monica Setta ha rivelato il suo grande sogno: ad agosto ricorrerà il suo compleanno e vorrebbe organizzare una grande festa insieme alla figlia, alla mamma e a tutte le persone a lei care. L’augurio è chiaramente che ciò sia possibile. Significherebbe molto. Per tutti noi.



