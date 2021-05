MONICA SETTA/ “Fatta prima dose di vaccino Pfizer ma avrei fatto anche Astrazeneca”

Monica Setta in collegamento con Domenica In che ha commentato il suo ultimo libro: “C’è un rimbalzo del 4% del pil nel 2021 quindi le prospettive sono buonissime perchè i fondi dell’Europa arrivano e poi per le riforme strutturali che il governo riuscirà a fare. Nel mio libro racconto le storie delle donne”, ha spiegato, “le donne sono rimaste fuori dal mercato del lavoro”. “Le donne hanno pagato il prezzo più alto”, ha aggiunto, ma adesso con la ripartenza ci sarà “una grandissima occasione”, ha aggiunto.

L’Italia economica ha sofferto tantissimo, ha ribadito la Setta, e la ripartenza è fondamentale. In merito al vaccino la giornalista ha ammesso di aver fatto la prima dose Pfizer “ma avrei fatto anche Astrazeneca perchè sono convinta che tutti i vaccini sono validi e credo che la ripresa dell’economia sia legata alla campagna vaccinale”, ha chiosato. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Monica Setta torna da Mara Venier

C’è anche Monica Setta tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In di oggi, 30 maggio 2021. In collegamento con gli studi Fabrizio Frizzi, la conduttrice di Unomattina in famiglia insieme a Tiberio Timperi ha interverrà nello spazio dedicato all’aggiornamento sulla situazione pandemica. Cosa pensi Monica Setta del momento che l’Italia sta vivendo in questo momento è stato chiaro qualche giorno fa, quando la giornalista ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la foto di una tavola imbandita all’aperto con tante sedie pronte ad essere occupate da altrettante persone. Poi la Setta ha commentato:”Se tutto andrà bene con la campagna vaccinale, se saremo – come spero- cittadini attivi e responsabili fino in fondo, riusciremo a trascorrere un’estate insieme ai nostri amici, agli amori, ai parenti, alle persone nuove. E forse non potrò fare una festa cosi e dovrò ridurre un po’ la (vasta) platea dei miei ospiti, ma sarà comunque una fiesta di famiglia in un territorio e tra alberi e fiori che mi accompagnano da almeno 40 anni‼️ Anche questa è l’Italia che ri-parte, è l’industria turistico-alberghiera che è linfa vitale dell’economia reale, direi il “pavimento” su cui si poggia la ripresa economica del sistema Paese Italia. Oggi, svegliandomi e rivedendo le foto di una delle mie feste d’agosto, ho pensato che davvero stiamo per ricominciare“. Poi ha aggiunto gli hashtag: #effettoDraghi #litaliariparte #civediamoil5agostoforseancheprima.

Monica Setta ospite a Domenica In

Non c’è dubbio che il pubblico di Rai Uno abbia apprezzato la coppia Setta-Timperi alla conduzione di Unomattina in famiglia. Ne sono la più chiara dimostrazione gli ascolti ottenuti in questi mesi dal programma di Rai Uno che questa stagione chiuderà i battenti a fine giugno. Ma cosa succederà da settembre? La coppia di conduttori sarà riconfermata? A lasciar intendere che del domani non v’è certezza è stata la stessa Monica Setta intervistata pochi giorni fa dal settimanale “Voi“. Di certo c’è che la Setta è soddisfatta del lavoro svolto: “Questa è stata un’edizione da record, ancora più alta come share si quella dello scorso anno, che pure era stata da incorniciare. Molti dicono che sia stata io a portare un vento di novità, visto che Tiberio sta lì da una vita, ma io sono convinta che il nostro sia un successo di gruppo“.



