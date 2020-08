Monica Setta: “Tiberio Timperi? Non siamo amici”/ “Non ho neppure il numero”

Squadra che vince non si cambia. Una regola che vale anche per Unomattina in famiglia, il programma Rai condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta. Questa edizione ha infatti riscosso un gran successo, complice anche l’armonia tra i due conduttori. Un dettaglio che rende ancor più sorprendenti le dichiarazioni fatte dalla Setta in un’intervista rilasciata al settimanale Vero, nel numero in edicola questa settimana. “A differenza di altre coppie della Tv, io e Tiberio non siamo diventati amici… – ha dichiarato la popolare conduttrice, per poi aggiungere – Non ho neppure il suo cellulare nè ci seguiamo sui social…”. Tuttavia ha chiarito: “Il nostro rapporto cordiale e professionale, anche se mai confidenziale, ha funzionato alla grande…”.

Monica Setta e Tiberio Timperi: un’accoppiata vincente

Dunque quello tra Monica Setta e Tiberio Timperi è un semplice rapporto lavorativo che si interrompe appena fuori dallo studio Rai ma che funziona benissimo così. Proprio la conduttrice, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, aveva sottolineato quanto questa accoppiata fosse vincente: “Il segreto di questi risultati sta nella coppia formata da me e Tiberio Timperi. Tra noi è nata una bella armonia che, probabilmente, arriva a chi ci guarda“. Tornando all’intervista a Vero, la Setta si è detta poi felicissima di essere stata riconfermata alla conduzione di Unomattina in famiglia: “Sono impazzita di gioia…- ha ammesso – Avrei voluto gridare a tutti la mia felicità…” e ha concluso “I risultati ci sono stati e ci contavo, pur sapendo che in Tv nulla è scontato…”.



