Monica Setta/ Una nuova giovinezza grazie a Uno Mattina in Famiglia (S’è fatta notte)

Sempre più evidente il riscontro positivo che Monica Setta sta ottenendo con la co-conduzione di Uno Mattina in Famiglia, al fianco di Tiberio Timperi. La coppia ha registrato infatti il 21% di share con la puntata dello scorso sabato. Oggi, lunedì 7 ottobre 2019, Monica Setta invece sarà ospite di S’è fatta notte per raccontarsi sia dal punto di vista della carriera sia per quanto riguarda la sua vita privata. Impossibile non notare che negli ultimi giorni la conduttrice è stata una delle protagoniste del gossip, per via del litigio con Loredana Lecciso. “Sono sempre stata una Lecciso addicted, fino a quando non ho incontrato per caso Romina in un albergo e ne sono rimasta molto colpita. Sono rimasta incantata da lei”, dice infatti della Power e di come le abbia lasciato poco dopo un messaggio di lodi su Instagram. A quanto pare la seconda ex compagna di Al Bano Carrisi non ha gradito il commento e il rapporto con la Setta si è incrinato, come ha raccontato a Vieni da me, prima di chiedere pubblicamente scusa alla Lecciso. A quanto pare però Loredana ha deciso di non perdonarla, tanto che avrebbe rifiutato l’invito a partecipare alla festa di compleanno della Setta, un’occasione che la giornalista ha creato anche per fare pace.

Monica Setta, il periodo buio della sua vita

“Sono stata operata d’urgenza per una diverticolite acuta che avrebbe potuto portarmi alla morte se non l’avessi curata in tempo”, dice Monica Setta parlando del periodo più buio della sua vita. Negli ultimi anni ha perso anche il padre a causa di un tumore ai polmoni e quella patologia che l’ha colpita non ha fatto altro che aggiungere ferite su ferite. Senza considerare il divorzio dal marito Giuliano Torlontano, padre della figlia Gaia. “Tanti dolori hanno cambiato il mio carattere”, aggiunge in un’intervista al settimanale Vero. Al suo fianco adesso c’è anche un compagno, di cui non si sa nulla, ma la Setta ha ben chiare le sue priorità: Gaia. “Sarà l’autunno a farmi capire se è vero amore”, ha dichiarato. “Le atmosfere sono importanti, forse più di ogni altra cosa. E quella che ‘respiro’ qui nella grande famiglia di Uno Mattina in famiglia è aria pura”, scrive in un post appena ieri, ringraziando i fan per il grande sostegno.

Un’altra domenica volata via insieme





© RIPRODUZIONE RISERVATA