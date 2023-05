Monica Sirianni è morta improvvisamente/ Era stata concorrente del Grande Fratello

Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello alle sua 12esima edizione, è morta improvvisamente nella tarda serata del 5 maggio 2023. Secondo quanto raccontano alcune testate locali, citate dai vari media nazionali, la ex gieffina, oggi 37enne, si trovava in compagnia di alcuni suoi amici in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, dove viveva da diversi anni. Si sarebbe improvvisamente sentita male, per un malore non ancora identificato, spingendo i presenti a chiamare i soccorsi. Trasportata d’urgenza in ospedale, però, per Monica Sirianni non ci sarebbe stato nulla da fare ed è morta poco dopo nel nosocomio in cui era stata ricoverata. Attualmente non si conoscono ancora le cause di morte dell’ex gieffina, mentre alcuni media hanno avanzato ipotesi che, per ora, sembrano tutte infondate.

Monica Sirianni: chi era l’ex concorrente del Grande Fratello

Insomma, non ci sarebbero spiegazioni per la morte, improvvisa, di Monica Sirianni, mentre le indagini rimangono aperte. Nata nel 1986 a Sydney, si era trasferita da qualche anno in un piccolo paese della Calabria, appunto Soveria Mannelli, quando nel 2011 decise di partecipare al Grande Fratello, all’epoca alla sua 12esima edizione. Per mantenersi in Italia, dove venne contro il volere dei suoi genitori, insegnava inglese. Sembra che avesse anche un fidanzato, seppur non ci siano effettive conferme.

Monica Sirianni nel 2011 espresse il desiderio di partecipare al Grande Fratello, che credeva le avrebbe potuto cambiare la vita in meglio, magari garantendole un po’ di fama. Venne inserita nella casa più spiata d’Italia a trasmissione già iniziata, allo scopo di innescare delle nuove dinamiche, specialmente di gelosia. Si fidanzò, infatti, con Diego Bevilacqua, che poi tradì con l’altro concorrente del Grande Fratello, Fabrizio Conti, ragione che la fece uscire della casa e dalla trasmissione. Purtroppo, nonostante i suoi desideri, Monica Sirianni non divenne effettivamente famosa dopo la partecipazione al reality e gli ultimi anni sembra averli trascorsi in tranquillità nel piccolo comune calabrese.

